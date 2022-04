Mehrweg-Innovationspreis 2022: Ansätze zur Weiterentwicklung von Mehrweg-Getränkeverpackungen gesucht

Berlin (ots) -- Deutsche Umwelthilfe und Stiftung Initiative Mehrweg loben Mehrweg-Innovationspreis neu aus- Der Fokus liegt auf Mehrweg-Getränkeverpackungen aus Glas- Innovationen sollen Umwelt- und Klimavorteile von Mehrwegsystemen weiter ausbauenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) schreiben zum zwölften Mal den Mehrweg-Innovationspreis aus. Die beiden Organisationen rufen Abfüller, Produktdesigner, Flaschenhersteller, Logistiker und Getränkeunternehmen auf, sich mit fortschrittlichen Ideen für den Preis zu bewerben. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen und Initiativen, die zu innovativen Weiterentwicklungen von Mehrwegsystemen für Getränkeverpackungen beitragen."Nie war das Einsparen von Energie und Ressourcen so wichtig wie heute. Hierzu können Mehrweg-Getränkeverpackungen durch ihre vielfache Wiederverwendung einen wichtigen Beitrag leisten. Deshalb ist es besonders wichtig, regionale Mehrwegkreisläufe zu fördern und weiterzuentwickeln. Denn auch bei gut funktionierenden Mehrwegsystemen können Dinge immer weiter optimiert werden, wie zum Beispiel Abfüllprozesse, Logistik oder Öko-Design. Mit dem Mehrweg-Innovationspreis möchten wir solche Entwicklungen aufzeigen und voranbringen, damit der ökologische Vorsprung von Mehrweg gegenüber Einweg noch weiter ausgebaut wird", sagt die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Nase voll von Einweg-Plastikflaschen. Sie wissen, dass Einweg-Plastik unsere Klimakrise verschärft und zu unnötigen Abfallbergen führt. Glas liegt hingegen voll im Trend, weil es sich nicht nur für eine bis zu 50-malige Wiederbefüllung eignet, sondern auch von der Optik und Haptik besonders wertig ist und das Füllgut in bestmöglicherweise Weise schützt. Deshalb liegt der Schwerpunkt des Mehrweg-Innovationspreises auch in diesem Jahr auf dem Werkstoff Glas", sagt der SIM-Geschäftsführer Jens Oldenburg.Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2022 und richtet sich an Verpackungshersteller, Produktdesigner, Getränke- und Lebensmittelproduzenten, Abfüller und Logistiker, genauso wie an Handelsunternehmen, wissenschaftliche Institute und Organisationen. Die Verleihung des Mehrweg-Innovationspreises wird am 8. November 2022 in Berlin stattfinden.Links:Ausschreibungsunterlagen zum Mehrweg-Innovationspreis: http://l.duh.de/220406Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg0172 1757311, j.oldenburg@stiftung-mehrweg.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell