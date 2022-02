Mehrweg-Check der Deutschen Umwelthilfe offenbart dringenden Nachholbedarf in der Gastronomiebranche: McDonald's, Starbucks und Co. setzen weiter auf Einwegmüll statt auf Mehrwegverpackungen

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Berlin (ots) -- Befragte Gastronomieketten beteiligen sich kaum an Mehrwegsystemen- Tankstellen gehen voran und machen Kaffee-, Fast-Food- und Bäckereiketten vor, dass Mehrwegsysteme für Getränkebecher in der Breite funktionieren- Umweltministerin Lemke muss Mehrwegboykott der Gastronomiebranche beenden durch Abgabe auf Einweg-Becher und -Essensboxen von mindestens 20 Cent- Einweg-Plastikverbote wenig wirksam: Ausweichbewegung auf angeblich nachhaltige Wegwerf-Produkte aus Holz und PappeKaum eine der großen Gastronomieketten in Deutschland beteiligt sich an einem Mehrwegsystem für Kaffee oder Speisen zum Mitnehmen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter den 69 größten Gastronomie-, Bäckerei- und Tankstellenunternehmen. Dabei stehen längst bundesweit agierende Anbieter von Mehrwegsystemen für Kaffeebecher und Essensboxen zur Verfügung und schützen so die Umwelt und das Klima. Bundesumweltministerin Steffi Lemke muss die Unternehmen deshalb mit einer Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweg-Becher und -Essensboxen zum Umstieg auf Mehrweg bewegen."Pro Jahr werden hierzulande mehr als 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher und 3,8 Milliarden Einweg-Essensboxen verbraucht. Große Kaffee- und Fast-Food-Ketten wie Starbucks, Tchibo, McDonald´s oder Burger King gehören zu den Hauptverantwortlichen für diese riesigen Einweg-Müllberge, tun jedoch kaum etwas dagegen. Unsere Umfrage und eigene Stichproben zeigen, dass die großen Gastronomieunternehmen weitgehend am bisherigen Wegwerfmodell festhalten, anstatt auf umweltfreundliches Mehrweg zu setzen. Tankstellen machen den großen Kaffee-, Fast-Food- und Bäckereiketten hingegen vor, wie eine konsequente Nutzung von Mehrwegsystemen funktioniert. Das belegt, wie notwendig politische Maßnahmen sind, um die großen Akteure zum Aufbau oder der Beteiligung an bundesweiten Mehrwegsystemen zu bringen", sagt die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Die DUH-Befragung zeigt, dass Mehrwegsysteme für Getränkebecher in der Breite besonders bei Tankstellen gut funktionieren. Unternehmen wie Shell, Jet, Aral oder die Westfalen AG nutzen wiederverwendbare Becher bundesweiter Mehrwegsysteme. Besonders enttäuschend schnitten hingegen Bäckereien ab. Bis auf die Ludwig Stocker Hofpfisterei scheinen Mehrwegbecher oder -boxen in der Bäckereibranche keine ernsthafte Rolle zu spielen. Auch die Kaffeehausketten und Betreiber von Schnellrestaurants beteiligen sich so gut wie nicht an Mehrwegsystemen und priorisieren klar Einweg-Verpackungen. Das Desinteresse der befragten Unternehmen an Klima- und Ressourcenschutz zeigt sich auch daran, dass nur 14 der kontaktierten 69 Unternehmen trotz mehrfacher Nachfrage überhaupt auf die Umfrage geantwortet haben. Neben der Befragung hat die DUH daher Stichprobenuntersuchungen und Recherchen bei einigen Unternehmen vorgenommen.Während bei einigen untersuchten Gastronomiebetrieben Mehrwegsysteme für Getränkebecher genutzt werden, steckt die Verwendung wiederverwendbarer Essensboxen noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Bei Orlen, Aral, Nordsee und Coffee Fellows kommen zwar Pool-Mehrwegboxen für Speisen zum Einsatz, allerdings noch in sehr geringem Umfang. Angesichts des jährlichen Verbrauchs von schätzungsweise 3,8 Milliarden Essensboxen pro Jahr allein in Deutschland, brauchen Mehrwegsysteme in diesem Bereich dringend einen Schub."Die seit Juli letzten Jahres in Kraft getretenen Verbote von Einweg-Plastiktellern, -Essensboxen und -Besteck haben bislang wenig bewirkt. Anstatt diese Chance für einen großflächigen Umstieg auf umweltfreundliche Mehrwegbecher und -boxen zu nutzen, setzen Gastronomieketten zumeist auf Einweg-Alternativen aus anderen Materialien, wie Graspapier, Bagasse, Pappe, Papier oder Holz. Dass solche Einweg-Alternativen als umweltfreundlich beworben werden, ist dreistes Greenwashing. Durch diese fällt kein Gramm weniger Abfall an. Wir benötigen bundesweite Mehrwegsysteme und keine Verbrauchertäuschung", kritisiert der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer und ergänzt: "Im Gegensatz zu den großen Ketten nutzen viele kleine Cafés, Bäckereien und Imbisse bereits seit Jahren Mehrwegsysteme und machen tagtäglich vor, wie Verpackungsmüll erfolgreich vermieden werden kann. Für ein bundesweit funktionierendes Mehrwegsystem müssen sich aber endlich auch große Ketten beteiligen."Hintergrund:Durch ihre vielfache Wiederverwendung sparen Mehrwegbecher und -boxen CO2-Emissionen ein und reduzieren Abfall. Mittlerweile bieten Systemdienstleister wie Recup, Vytal, Faircup oder Recircle sowohl für Kaffee als auch für Speisen überregional Mehrwegverpackungen mit Pfand an. Sie können unkompliziert bei am Mehrwegsystem teilnehmenden Filialen zurückgegeben werden. Diese sogenannten Pool-Systeme entlasten die Umwelt in besonders effizienter Weise und sind außerdem sehr verbraucherfreundlich. Je dichter das Rückgabenetz ist, desto größer werden die Vorteile und die Kundenakzeptanz.Aktivitäten der DUH zur Vermeidung von Verpackungsmüll werden ermöglicht und gefördert aus Mitteln des Venture and Nature Fund VNF.Links:- Die Umfrageergebnisse finden Sie hier: http://l.duh.de/p220204- Informationen rund um Coffee-to-go-Becher: www.duh.de/becherheld- Hygieneleitfäden des Lebensmittelverbandes Deutschlands zur Wiederverwendung von Mehrwegbechern und -Boxen: https://ots.de/Ybf6IrPressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell