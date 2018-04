Mehrheit sieht sich bei medizinischem Fortschritt ausgeschlossen

Hannover (ots) - Viele Patienten bezweifeln, dass der medizinischeFortschritt bei ihnen persönlich ankommt. Fast 60 Prozent haben dieErfahrung gemacht, dass Ärzte bei ihnen eher auf Standardbehandlungensetzen statt auf neue, innovative Methoden. Das gilt auch für dieVersorgung in Kliniken: Dort erhalten nach Auffassung von 56 Prozentvor allem Kassenpatienten keine Behandlung nach dem neusten Stand derMedizin. Das ist das Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativenStudie unter 2.000 Bundesbürgern im Auftrag desMedizintechnikherstellers Syntellix.Für den schlechten Zugang zu medizinischen Innovationen machenviele Patienten interessanterweise nicht die Ärzte verantwortlich: 63Prozent sind der Auffassung, dass diese über neue Behandlungsmethodengut informiert sind. "Ein wesentliches Problem sind falsche Anreizedurch die Gesundheitspolitik", sagt Prof. Dr. med. Martin H.Kirschner, Medizintechnik-Vorstand der Syntellix AG.Hintergrund: Bislang erhalten Krankenhäuser für jeden behandeltenPatienten eine feste, fallbezogene Vergütungspauschale. Das heißt inder Praxis: Muss der gleiche Patient später erneut behandelt werden(etwa mit einem Eingriff zur Implantatentfernung nach einerOperation), wird dieser Versorgungsfall ein zweites Mal gesondertabgerechnet, obwohl die beiden Behandlungen in einem inhaltlichenZusammenhang stehen. "Wäre die gesamte Versorgung genau mit diesenzusätzlichen Folgekosten von Anfang an in einer Pauschalezusammengefasst, würde das Gesundheitssystem viel schneller aufinnovative Methoden setzen, die einen weiteren Krankenhausaufenthaltund damit Kosten vermeiden. Volkswirtschaftlich sind solcheInnovationen heute oftmals deutlich günstiger als dieStandardbehandlung", erklärt Professor Kirschner.Dass Innovationen im deutschen Gesundheitswesen mitunter einenschweren Stand haben, zeigt die zunächst schleppende Entwicklung beisogenannten minimalinvasiven Eingriffen. Diese"Schlüsselloch-Operationen" sind wegen des geringeren Traumas beipunktgenauem Zugriff für den Patienten in der Regel schonender alsoffene Operationen mit großen Schnittführungen. Anfänglich nur beispeziellen Eingriffen eingesetzt, hat laut Statistischem Bundesamtihre Zahl von 2013 bis 2016 jedoch kontinuierlich auf über 90.000Eingriffe pro Jahr zugenommen. Dieses Beispiel belegt, dass sichInnovationen mit Patientennutzen im deutschen Klinikalltag trotzanfänglicher Zurückhaltung doch durchsetzen.Vor diesem Hintergrund sollten Patienten innovativeBehandlungsmethoden selbstbewusst einfordern und den Arzt aktiv aufdie Vorteile solcher Verfahren ansprechen.Es ist dabei ratsam, sich auch gezielt über neuartige Materialienzu informieren. So bietet beispielsweise die Firma Syntellixmetallische Implantate an, die nicht wie herkömmlich aus Titan,sondern aus einer stabilen Magnesiumlegierung bestehen. Ihr größterVorteil: Sie lösen sich im Körper von selber auf und werden zuKnochen umgewandelt. Wie die Studie zeigt, bevorzugen 84 Prozent der Bundesbürger einmodernes, innovatives Verfahren gegenüber einem klassischenStandardverfahren. 80 Prozent würden ein Implantat, das sich nach derHeilung im Körper auflöst, einem herkömmlichen, das sich nichtauflöst, vorziehen. Denn: für den Patienten bedeutet die eingesparteOperation zur Implantatentfernung weniger Risiko, da jeder weitereEingriff mit potenziellen Gefahren bis hin zu Infektions- undNarkoserisiken verbunden ist. Zudem können Gefäß- undNervenschädigungen sowie erneute Schmerzen nach einerImplantatentfernung auftreten - nicht zu vergessen: die zusätzlicheprivate und berufliche Ausfallzeit. Das Unternehmen istspezialisiert auf Forschung, Entwicklung und Vertrieb hochinnovativer bioabsorbierbarer metallischer Implantate. Die Produkteaus dem Werkstoff MAGNEZIX® sind revolutionär und einzigartig, da siesich trotz metallischer Eigenschaften und Stabilität im Körpervollständig abbauen und durch körpereigenes Gewebe ersetzt werden.Aktuelle Studienergebnisse konstatieren eine klinische Überlegenheitvon Implantaten aus MAGNEZIX® im Vergleich zu herkömmlichen ausTitan.