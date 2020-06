Mehrheit sieht keinen großen Nutzen in Corona-App

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen sieht keinen großen Nutzen in der Corona-Warn-App. Das geht aus dem aktuellen ZDF-Politbarometer hervor, welches am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach bezweifeln 56 Prozent, dass die App einen "großen" Beitrag zur Begrenzung der Pandemie in Deutschland leisten wird.

Vor allem die Anhänger der Grünen (62 Prozent), der FDP (70 Prozent) und der AfD (90 Prozent) sehen die App kritisch. 38 Prozent der Befragten gehen hingegen von einem "großen" Beitrag aus. Seit vergangener Woche steht die Corona-Warn-App für Smartphones zur Verfügung. Sie gibt Hinweise, ob man sich in der Nähe einer mit Corona infizierten Person aufgehalten hat. Die Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen vom 23. bis 25. Juni bei 1.227 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

