Mehrheit sieht Lage in der Türkei gefährdet

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Demokratie in der Türkei unter Erdogan sehen 89 Prozent als gefährdet an. Sieben Prozent sehen keine oder eine nicht so große Gefahr, so eine Umfrage von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer. Vor diesem Hintergrund sprechen sich nur 28 Prozent aller Befragten dafür aus, der Türkei jetzt wirtschaftlich zu helfen, 66 Prozent sind dagegen.

Die Umfrage wurde in der Zeit vom 25. bis 27. September 2018 bei 1.260 Wahlberechtigten erhoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur