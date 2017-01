Mehrheit der muslimischen Lehramtsstudenten bestreitet die Evolution / Giordano-Bruno-Stiftung fordert stärkere Berücksichtigung der Evolutionstheorie in Schulen und Universitäten

Berlin/Oberwesel (ots) - Rund 70 Prozent der muslimischenLehramtsstudenten in Deutschland lehnen die Evolutionstheorie ab,fast 60 Prozent bestreiten, dass der heutige Mensch aus affenartigenVorfahren hervorgegangen ist. Die Daten, die die "ForschungsgruppeWeltanschauungen in Deutschland" (fowid) gestern auf ihrer Websiteveröffentlicht hat, belegen nach Ansicht des Philosophen undVorstandssprechers der Giordano-Bruno-Stiftung MichaelSchmidt-Salomon eine "bildungspolitische Katastrophe". Wer religiösso voreingenommen sei, dass er nicht einmal die "hunderttausendfachbelegte Tatsache der Evolution" akzeptieren könne, habe keinenuniversitären Abschluss verdient.In der Debatte um das Kopftuch in der Schule argumentiertenVerteidiger des Kopftuchs, es komme nicht darauf an, was eine Personauf ihrem Kopf habe, sondern was sie in ihrem Kopf habe. Nimmt mandieses Argument ernst, stimmen die Daten bedenklich, die derBiologiedidaktiker Dittmar Graf in Deutschland und in der Türkeierhob und für die "Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland"(fowid) anhand der Religionszugehörigkeiten neu analysierte. DennGraf fand in seinen Studien heraus, dass nicht nur 94 Prozent derLehramtsstudenten in der Türkei, sondern fast 70 Prozent dermuslimischen Lehramtsstudenten in Deutschland die Evolutionstheorieablehnten. Nur 41 Prozent der muslimischen Lehramtsstudenten andeutschen Universitäten stimmten der Aussage zu, dieEvolutionstheorie sei eine wissenschaftlich anerkannte Theorie -konfessionsfreie Studenten waren mit dieser Aussage immerhin zu 84Prozent einverstanden, Katholiken und Protestanten zu 80 bzw. 81Prozent. Nur bei den freikirchlich organisierten Lehramtsstudentenwar der Anteil derer, die der Evolutionstheorie einewissenschaftliche Grundlage zubilligten, mit 44 Prozent ähnlichgering ausgeprägt.Im Hinblick auf die Forschungsergebnisse gelangte Dittmar Graf zufolgendem Resümee: "Lehramtsstudierenden kommt in ihrer zukünftigenTätigkeit als Lehrerinnen und Lehrer die Verantwortung zu, dienachkommende Kindergeneration mit zu erziehen und ihnen einewissenschaftsorientierte Bildung angedeihen zu lassen. Dazu gehörtauch ein angemessenes auf den Erkenntnissen der Evolutionsbiologiefußendes Selbst- und Menschenbild. Dass eine solche Bildung gelingenkann, wenn Lehrkräfte selbst Probleme mit der Akzeptanz der Evolutionhaben, ist schwer vorstellbar."Der Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-StiftungMichael Schmidt-Salomon formulierte diesen Sachverhalt noch deutlichschärfer: "Wenn mehr als zwei Drittel der Muslime, die später einmalin den deutschen Schuldienst gehen sollen, zentrale Aussagen derEvolutionstheorie ablehnen, ist dies eine bildungspolitischeKatastrophe, die wir nicht hinnehmen dürfen. Eine solch hohe Anzahlvon Evolutionsleugnern unter Lehramtsstudenten zeigt, dass unsereSchulen hoffnungslos darin versagen, Kindern und Jugendlichen diewichtigsten Grundlagen des modernen Weltbildes zu vermitteln. Hiermüssen wir entschieden gegenlenken! Deshalb fordern wir dieVerantwortlichen in der Bildungspolitik, in den Schulen undUniversitäten nachdrücklich dazu auf, für eine stärkereBerücksichtigung der Evolutionstheorie im Unterricht zu sorgen.Schließlich können diejenigen, die die Prozesse der Evolution nichtverstehen, keine zeitgemäßen Menschen- und Weltbilder entwickeln undunterliegen einer sehr viel größeren Gefahr,religiös-fundamentalistischen oder nationalistischen Ideologien aufden Leim zu gehen."Schmidt-Salomon, der sich zusammen mit Dittmar Graf in dem Projekt"Evokids - Evolution in der Grundschule" engagiert, wiederholte indiesem Zusammenhang eine bildungspolitische Forderung, die er bereitsin seinem letzten Buch "Die Grenzen der Toleranz" formuliert hatte:"Es sollte klar sein, dass jemand, der aus religiöserVoreingenommenheit wissenschaftliche Kriterien so sehr ignoriert,dass er nicht einmal die hunderttausendfach belegte Tatsache derEvolution anerkennen kann, keinen universitären Abschluss verdienthat! Und schon gar nicht sollte eine solche Person auf wehrloseKinder losgelassen werden, da jemand, der die Mindestanforderungender Rationalität so fundamental unterschreitet, gänzlich ungeeignetist, Heranwachsenden einen vorurteilsfreien Zugang zur Wirklichkeitzu eröffnen."Weitere Informationen:https://www.giordano-bruno-stiftung.de/https://fowid.de/https://evokids.de/Pressekontakt:(c) Elke Held, presse(AT)giordano-bruno-stiftung.deOriginal-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell