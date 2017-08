Mehrheit für Tempolimit auf Autobahnen / Sind Sie für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen? (FOTO)

Bonn (ots) -Über die Hälfte der Autofahrerinnen und Autofahrer (52 Prozent)ist der Meinung, dass es in Deutschland ein generelles Tempolimit aufAutobahnen geben sollte. Dies ergab eine repräsentative Befragung,die im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) im Juni2017 vom Marktforschungsinstitut Ipsos bei 2.000 Personen über 18Jahren durchgeführt wurde. Nur eine geringe Minderheit (ein Prozent)hat zu der Frage keine Meinung. Ebenfalls 52 Prozent aller Befragtengaben an, dass mit einem Tempolimit die Zahl der Verkehrstotengesenkt werden könnte. Im Jahr 2016 sind 393 Menschen auf deutschenAutobahnen ums Leben gekommen.Die Ansichten von Männern und Frauen unterscheiden sich erheblich:Bei den Frauen befürworten zwei Drittel der Befragten (67 Prozent)ein Tempolimit, bei den Männern sind lediglich 38 Prozent dafür.Auffällig sind auch die Unterschiede in den Altersgruppen: Währendsich 67 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer ab 55 Jahren fürein Tempolimit aussprechen und 32 Prozent diese Frage mit Neinbeantworten, sind bei den 18- bis 34-Jährigen nur 38 Prozent dafür,61 Prozent dagegen.Von den Befürwortern eines Tempolimits sprachen sich die meisten(59 Prozent) für Tempo 130 als verbindliche Vorgabe aus.Der DVR weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine derHauptunfallursachen darstellt und - auch auf Autobahnen - fürzahlreiche schwere Unfälle ursächlich ist. Zudem erinnert der DVRdaran, dass die bereits seit vielen Jahren auf Autobahnen geltendeRichtgeschwindigkeit von 130 km/h keine unverbindliche Empfehlungdarstellt. Vielmehr könne eine erhebliche Überschreitung derRichtgeschwindigkeit bei einem Unfall als Teilschuld gewertet werden.Abdruck honorarfrei, wir bitten um ein Belegexemplar.Pressekontakt:Sven RademacherPressesprecher/Chefredakteur DVR-reportDeutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR)German Road Safety CouncilAuguststraße 2953229 BonnTelefon: +49 (0)228 4 00 01-72Telefax: +49 (0)228 4 00 01-67eMail SRademacher@dvr.deOriginal-Content von: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., übermittelt durch news aktuell