Mehrheit für die Mogelpackung/Wahlsieger Boris Johnson wird die Briten zum 31. Januar aus der EU führen. Doch wohin die Reise geht, hat er nicht gesagt. Von Jochen Wittmann

Boris Johnson hat es geschafft. Der britische Premierministerkonnte die vorgezogenen Neuwahlen zum Unterhaus deutlich gewinnen. Die Blockadedes Parlaments, die seit mehr als drei Jahren für ein endlos langes undquälendes Brexit-Drama gesorgt hatte, ist beendet, denn Boris Johnson hat einesatte absolute Mehrheit errungen. Er kann sein Versprechen wahr machen und "denBrexit durchziehen". Na ja, zumindest einen Teil davon. Er kann den von ihm neuausgehandelten Austrittsvertrag durch das Parlament bringen. Ein noch zuverhandelndes Handelsabkommen mit der EU ist allerdings der nächste Meilenstein.Mit Johnsons Deal ist der Brexit noch lange nicht vom Tisch. Ausgetreten wirdGroßbritannien Ende Januar sein, aber angekommen in einer neuen Beziehung zur EUist es dann nicht. Schicksalswahlen wurden sie genannt, und das warausnahmsweise einmal nicht zu vollmundig formuliert. Es ging um nichts wenigerals um eine fundamentale nationale Richtungsentscheidung, um die ZukunftGroßbritanniens. Wohin wendet sich das Land im Brexit-Streit? Unter Labour hättedas Königreich zumindest einen weichen Brexit oder vielleicht sogar eineZurücknahme des Austrittswunsches angesteuert. Mit Boris Johnson steht denBriten jetzt ein harter Brexit ins Haus, denn der Premierminister hält nichtsvon einem Verbleib in Zollunion oder Binnenmarkt. Er hat nun eineÜbergangsperiode bis zum Ende nächsten Jahres, um ein umfassendesHandelsabkommen mit der EU zu erreichen. Eine weitere Verlängerung derÜbergangsfrist hat Johnson ausgeschlossen. Die meisten Experten halten es fürunwahrscheinlich, dass ein Abkommen in lediglich zwölf Monaten ausgehandeltwerden könnte. Dann aber droht dem Land - und auch der EU - wieder derKlippensprung: ein ziemlich harter Brexit nach den Regeln derWelthandelsorganisation mit Zöllen und Einfuhrschranken. So gesehen haben sichdie Briten für eine Mogelpackung entschieden. Sie sehnten sich nach einem Endedes Brexit-Gezerres, sie verlangten den Schlussstrich. Johnson hat den Britenden Brexit zu Weihnachten versprochen, und das wollten sie gerne glauben. Dochwas sie bekommen haben, ist lediglich die Aussicht, dass das Land fristgerechtzum 31. Januar austreten wird. Wohin danach die Reise geht, wurde ihnen vonBoris Johnson nicht gesagt. In Brüssel herrscht Erleichterung, dass es in Londonjetzt klare Verhältnisse gibt. Die Finanzmärkte reagierten mit einerKursanhebung des Pfund Sterling. Doch die Drohung eines Klippen-Brexit stehtnach wie vor im Raum. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte: "Wir werdeneinen zukünftigen Handels-Deal verhandeln, der faire Wettbewerbsbedingungengewährleistet." Wenn er sich da nicht geirrt hat. Die Brexit-Hardliner inJohnsons Regierungsfraktion sind nicht daran interessiert, EU-Standards inSachen Umwelt, Besteuerung, Verbraucherschutz oder Arbeitsrecht beizubehalten.Sie wollen die Abweichung vom europäischen Wirtschaftsmodell und streben einSingapur an der Themse an. Johnson hat diesen Brexit-Hardlinern seinen Aufstiegzu verdanken und steht in der Bringschuld. Der einzige Lichtblick in dieserSituation ist der haushohe Sieg, den Johnson erringen konnte. Denn im Gegensatzzu seinen Vorgängern Theresa May und David Cameron hat der Premierminister jetzteine deutliche parlamentarische Mehrheit im Rücken, die ihn davon befreit, eineGeisel der Parteirechten zu sein. Er kann schalten und walten, wie er will. Erist nicht mehr erpressbar. Er könnte den Brexit-Hardlinern einfach eine Nasedrehen, eine Kehrtwende vollziehen und einen weichen Brexit ansteuern. Übung ingebrochenen Versprechen hat er ja.