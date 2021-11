Mehrheit erwartet Lockdown

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Bundesbürger erwartet schon in Kürze, dass Geschäfte wieder schließen müssen und Veranstaltungen abgesagt werden. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die "Bild am Sonntag" rechnen 60 Prozent der Menschen in Deutschland noch in diesem Jahr mit einem weiteren Lockdown. 27 Prozent glauben nicht, dass es so weit kommen wird, 12 Prozent machten keine Angaben.

Am Donnerstag wollen Bund und Länder nach langer Zeit mal wieder auf einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) über ein einheitliches Vorgehen beraten. Bislang lauft es dem Vernehmen nach nur auf eine bundesweite 2G-Regel hinaus, also ein Quasi-Lockdown für Ungeimpfte. Manche Experten bezweifeln aber schon öffentlich, dass das noch reicht, um ein Chaos in den Krankenhäusern zu verhindern. Für die "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut 1.002 Menschen am 12. November befragt. Frage: "Rechnen Sie damit, dass es in diesem Jahr noch einen Lockdown geben wird?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur