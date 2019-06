Mainz (ots) - Die meisten Deutschen halten die Privatisierung derDeutschen Bahn für einen Fehler. Dies geht aus einer Umfrage desMeinungsforschungsinstituts infratest dimap für den SWR hervor. Mehrals drei Viertel aller Befragten sind sogar für eine Wende hin zumehr Verkehr auf der Schiene und weniger auf der Straße.Der Südwestrundfunk ließ in einer repräsentativen Erhebung dieFrage stellen: "Vor 25 Jahren wurde der Staatsbetrieb Deutsche Bahnprivatrechtlich, es entstand die Deutsche Bahn AG. Sind Sie derMeinung, dass die Privatisierung der Bahn ein Fehler war oder war eskein Fehler?" Darauf antworteten 51 Prozent der rund 1.000 Befragten:"Ja, war ein Fehler", 29 Prozent meinten "Nein, kein Fehler". DerRest der Befragten wollte oder konnte keine Antwort geben.Nach Angaben des SWR ist die Meinung, dass die Privatisierung einFehler war, in allen im Bundestag vertretenen Parteienmehrheitsfähig. Bei Parteianhängern der Linken seien es 71 Prozent,AfD 60 Prozent, SPD 56 Prozent, Grüne 56 Prozent, FDP 51 Prozent undCDU/CSU 50 Prozent.In einer zweiten Frage: "Sind Sie für eine Verkehrswende hin zumehr Verkehr auf der Schiene und weniger Verkehr auf der Straße?"antworteten 78 Prozent der Befragten mit "Ja" und 19 Prozent mit"Nein".Mehr zu den Umfragen und ihren Ergebnissen am heutigen 19. Juni2019 in den Sendungen "betrifft: Der Bahnreport - was läuft hierschief?" ab 20:15 Uhr und "mal ehrlich ... wer fährt noch auf dieBahn ab?" ab 22 Uhr.Unter dem Titel "SWR Bahnreport" bringt der SWR zwischen 17. und19. Juni 2019 einen multimedialen Schwerpunkt.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell