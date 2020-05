Mehrheit der Deutschen empfindet Corona-Beschränkungen als Belastung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Deutschen nimmt die Reise- und Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise einer Umfrage zufolge als Belastung wahr.



Dem Meinungsforschungsinstitut Insa zufolge empfinden 38 Prozent der Befragten die Einschränkungen als belastend, 19 Prozent sogar als sehr belastend, wie die "Bild" als Auftraggeber der Studie am Mittwoch mitteilte. 40 Prozent der Befragten gaben hingegen an, die Maßnahmen seien für sie gar nicht belastend./cir/DP/mis