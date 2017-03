Mehrheit der Bürger findet es schlecht, wenn Unternehmen und Behörden Informationen per Mail oder im Online-Postfach zustellen (FOTO)

Hamburg (ots) -Fast zwei Drittel sorgen sich bei elektronischer Übermittlung umdie Sicherheit ihrer persönlichen DatenDa läuft etwas schief: Die Mehrheit der Bevölkerung sieht dieTendenz, dass Unternehmen und Behörden ihren Kunden und Bürgernwichtige Dokumente und Informationen per Mail zuschicken oder inOnline-Postfächern hinterlegen, deutlich negativ. Bei einer vomDeutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit (DIVSI) beauftragtenund vom Institut dimap durchgeführten repräsentativen Umfragebeurteilen 54 Prozent der Befragten diesen Trend als eher schlechtoder gar sehr schlecht. Im Einzelnen schätzen 20 Prozent derBefragten diese Entwicklung als sehr schlecht ein, 34 Prozent alseher schlecht, 32 Prozent beurteilen sie als eher gut und nur 9Prozent als sehr gut.Die Antworten fallen je nach Alter und Geschlecht unterschiedlichaus: Während 62 Prozent der 14- bis 34-jährigen die elektronischeZustellung von Dokumenten gut finden, bewerten alle anderenAltersgruppen dies mehrheitlich als schlecht. Die stärkste Ablehnungzeigt sich bei den über 65-jährigen: Zwei Drittel sprechen sich gegenden Trend aus, dass Unternehmen und Behörden Dokumente undInformationen per Mail oder Online-Postfach zustellen. Auch bei denFrauen finden knapp 60 Prozent diese Art der elektronischenÜbermittlung sehr schlecht oder eher schlecht, bei den Männern haltensich Pro und Contra die Waage.Die Umfrage zeigt weiterhin: Eine deutliche Mehrheit der Bürgersorgt sich um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten, wenn ihnenUnternehmen und Behörden wichtige Inhalte per Email zusenden oder ineinem Online-Postfach zur Verfügung stellen. 63 Prozent äußernSicherheitsbedenken. Dabei geben im Einzelnen 25 Prozent derBefragten an, sehr besorgt zu sein, 38 Prozent zeigen sich eherbesorgt, 24 Prozent eher nicht besorgt und 8 Prozent gar nichtbesorgt. In allen Altersgruppen überwiegt die Zahl der Besorgten. Obzwischen der Sorge um Datenschutzaspekte und der Ablehnung derOnline-Zustellung von Dokumenten und Informationen ein direkterZusammenhang besteht, kann aus der Umfrage heraus nicht abschließendbeantwortet werden.Auch wenn Banken, Versicherungen, Kommunikationsdienstleister,Ver- und Entsorger sowie Behörden über die schleppendeDigitalisierung ihrer Kommunikation zum Kunden klagen, mahnt MatthiasKammer, Direktor des DIVSI, mit Blick auf die Ergebnisse der Umfrage:"Weite Teile der Bevölkerung begegnen der Tendenz von Unternehmen undBehörden, wichtige Dokumente und Informationen den Kunden und Bürgernper E-Mail zu übermitteln oder in Online-Postfächern zu hinterlegen,ausgesprochen skeptisch. Bei allen Digitalisierungsbestrebungen giltes, die Interessen der Kunden und Bürger nicht aus den Augen zuverlieren und ihre Besorgnisse ernst zu nehmen."Wichtige Fakten und Zahlen zur UmfrageGrundgesamtheit: Bevölkerung in Deutschland ab 14 JahrenErhebungsverfahren: Telefoninterviews, 1003 BefragteErhebungszeitraum 1. bis 2. März 2017Wortlaut Frage 1:Eine Frage zur Zustellung von Dokumenten und Informationen: VieleUnternehmen und Behörden stellen wichtige Dokumente und Informationenden Kunden und Bürgern per E-Mail zu oder hinterlegen sie in einemeigenen Online-Postfach, in dem man sie dann abrufen kann. Halten Siediese Art der Zustellung von Dokumenten und Informationen für sehrgut, eher gut, eher schlecht oder sehr schlecht?Wortlaut Frage 2:Wenn Ihnen Unternehmen und Behörden wichtige Dokumente undInformationen elektronisch zustellen, sind Sie dann um die SicherheitIhrer persönlichen Daten gar nicht besorgt, eher nicht besorgt, eherbesorgt oder sehr besorgt? _Pressekontakt:Dirk Metz KommunikationBockenheimer Landstraße 51-53 - 60325 FrankfurtTel.: 069/2400 84 45/46 - Fax: 069/2400 8415Mail: info@dirk-metz-kommunikation.deOriginal-Content von: DIVSI, übermittelt durch news aktuell