Mehrheit der Berufstätigen ist über die Feiertage erreichbar

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - 71 Prozent der Berufstätigen, die über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren Urlaub haben, sind trotzdem dienstlich erreichbar. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl derjenigen, die auch während ihrer freien Tage für Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden ansprechbar bleiben, leicht gesunken: Im vergangenen Jahr waren 73 Prozent der Beschäftigten zwischen den Jahren erreichbar.

Sieben von zehn Berufstätigen (70 Prozent, 2017: 66 Prozent) sind telefonisch erreichbar und haben für Kollegen, Vorgesetzte und Kunden ein offenes Ohr. Zwei Drittel können über Messaging-Dienste (66 Prozent, 2017: 65 Prozent) kontaktiert werden. Sechs von zehn Befragten (59 Prozent, 2017: 55 Prozent) gaben an, berufliche E-Mails über die Feiertage zu lesen. Als Grund für die dienstliche Verfügbarkeit sagten zwei von drei Befragten (66 Prozent, 2017: 62 Prozent), ihr Vorgesetzter erwarte das. Vier von zehn (39 Prozent, 2017: 38 Prozent) gaben an, ihre Kollegen würden die Erreichbarkeit von ihnen erwarten, bei fast jedem Dritten (31 Prozent, 2017: 25 Prozent) sind es die Kunden. Knapp jeder Vierte (22 Prozent, 2017: 23 Prozent) will auf eigenen Wunsch zwischen den Jahren trotz Urlaubs erreichbar bleiben. Nur jeder Vierte (29 Prozent, 2017: 27 Prozent) ist während seines Urlaubs zwischen den Jahren nicht für Kollegen, Vorgesetzte und Kunden erreichbar und schaltet komplett von der Arbeit ab. Vor allem jüngere Arbeitnehmer zwischen 16 und 29 Jahren (44 Prozent, 2017: 33 Prozent) wollen sich in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Silvester beruflich komplett ausklinken. Für die Umfrage wurden 1.007 Personen ab 16 Jahren, darunter 435 Berufstätige, befragt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur