Mehrfachsteckdose: die unterschätzte Brandgefahr / R+V-Infocenter: Stecker regelmäßig überprüfen und defekte austauschen

Wiesbaden (ots) - Kaffeemaschine, Fernseher, Laptop: ElektrischeGeräte gehören heute in fast allen deutschen Haushalten zurStandardausstattung. Meist reichen die Steckdosen in den Wohnungengar nicht aus, um alle Geräte gleichzeitig an den Stromanzuschließen. Die Lösung: Mehrfachsteckdosen. "Doch Vorsicht:Überlastete, alte oder schadhafte Steckerleisten führen immer wiederzu Schwelbränden", sagt Torge Brüning, Brandschutzexperte beimInfocenter der R+V Versicherung. Im schlimmsten Fall kann so dasgesamte Gebäude abbrennen.Der Hintergrund: Bewegliche Steckdosenleisten sind in der Regelfür eine maximale Leistung von 3.500 Watt ausgelegt. Viele Großgerätewie Waschmaschine oder Trockner verbrauchen jedoch schon mehr als2.000 Watt, bei Kaffeemaschinen oder Toastern sind es rund 1.500Watt. "Normalerweise müsste die Sicherung herausspringen, wenn zuviel Leistung an einer Mehrfachsteckdose hängt. Doch veralteteStrominstallationen oder ein Defekt in einem angeschlossenen Gerätkönnen dies verhindern", so Torge Brüning. Dann kann derMehrfachstecker überhitzen und einen Kabelbrand auslösen.R+V-Experte Brüning rät Verbrauchern, nicht zu vieleleistungsstarke Geräte an einem Mehrfachstecker anzuschließen. EinigeGeräte gehören direkt in die Wandsteckdose. Schließt manbeispielsweise Waschmaschinen, Trockner oder Geschirrspüler, aberauch Heizlüfter und Haushaltsgrills über eine Mehrfachsteckdose an,ist eine Überlastung praktisch vorprogrammiert. "Noch gefährlicherist es, mehrere Mehrfachsteckdosenleisten hintereinander zuverwenden. Denn die Leistungsgrenze bleibt trotzdem unverändert bei3.500 Watt, aber die Temperatur an der ersten Steckdose erhöht sichunzulässig", sagt Torge Brüning.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Beim Kauf auf Prüfsiegel achten. Gerade bei minderwertigenProdukten können die Anschlussleistungen geringer ausfallen als3.500 Watt.- Abgeknickte Kabel und "Kabelsalat" vermeiden, defekte Steckersofort austauschen. Dasselbe gilt, wenn die Stecker extrem heißwerden oder sich verfärben.- Steckdosenleisten nicht abdecken - Brandgefahr.- Nicht in feuchten Räumen oder im Freien verwenden, wenn sienicht dafür zugelassen sind.www.infocenter.ruv.de