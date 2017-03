Mehrfach nutzbarer Schwamm saugt Öl auf und könnte Beseitigung von ausgelaufenem Öl und Diesel revolutionieren

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Chicago (ots/PRNewswire) - Wissenschaftler des Argonne NationalLaboratory der US-amerikanischen Energiebehörde haben einen neuenSchaumstoff erfunden, welcher Verunreinigungen des Wassers durch Ölund Diesel aufsaugen kann: den Oleo Sponge. Das Material absorbiertnicht nur schnell Öl aus dem Wasser, sondern ist zudemwiederverwendbar und entzieht Öl in allen Wassertiefen - nicht nurauf der Oberfläche. Das Ergebnis ist der Oleo Sponge, einSchaumstoffblock, der problemlos Öl aus Wasser aufsaugt. Das Materialkann ausgewrungen und erneut verwendet werden. Das Öl istwiedergewonnen.Video - https://youtu.be/v0QySTVqOJ0"Der Oleo Sponge bietet Möglichkeiten, die unseres Wissens zuvornoch nie verfügbar waren", sagte Miterfinder Seth Darling, einWissenschaftler am Center for Nanoscale Materials des ArgonneNational Laboratory und Fellow des Institute for MolecularEngineering der University of Chicago.Die Wissenschaftler begannen mit gewöhnlichem Polyurethanschaum,der von Möbelpolstern bis zur Gebäudeisolierung vielfachen Einsatzfindet. Dieser Schaumstoff verfügt über eine Unzahl kleiner Poren,welche zu einer sehr großen Oberfläche führen, die das Öl aufnehmenkann. Eine Nanotechnologie, die von Argonne bereits zuvor entwickeltwurde, kam zum Einsatz, um den Schaumstoff mit einer festen Schichtals "Primer" zu versehen. Dies verändert die Oberflächenchemie desSchaumstoffs und eine zweite Schicht von Molekülen kann aufgebrachtwerden, die Öl anzieht.Bei Tests im Ohmsett-Seewassertank in New Jersey - der nationalenForschungs- und Testeinrichtung für Ölteppiche und erneuerbareEnergien - sammelte der Oleo Sponge Diesel- und Rohöl an undunterhalb der Wasseroberfläche ein."Das Material ist extrem robust. Wir haben Dutzende bis Hundertevon Tests durchgeführt und es jedes Mal ausgewrungen und haben bisjetzt keinerlei Abnutzung festgestellt", sagte Seth Darling.Oleo Sponge besitzt zudem das Potenzial für den Einsatz beiregelmäßigen Reinigungen von Häfen, in denen sich durch denSchiffsverkehr Diesel ansammelt.Das Team sucht aktiv nach Möglichkeiten, das Material zuvermarkten. Wer Interesse an Lizenzen an der Technologie oder derZusammenarbeit mit dem Labor bei weiterer Entwicklung hat, wendetsich bitte an partnerships@anl.gov.Die Forschungsarbeiten wurden von der amerikanischen Küstenwacheund der Behörde für Sicherheit und Umweltüberwachung finanziert. DasTeam nutzte bei der Entwicklung des Materials Mittel des Center forNanoscale Materials, einer Nutzereinrichtung derWissenschaftsabteilung der amerikanischen Energiebehörde. WeitereInformationen erhalten Sie unter [www.anl.gov/articles/argonne-invents-reusable-sponge-soaks-oil-could-revolutionize-oil-spill-and-diesel-cleanup].Pressekontakt:Chris Kramer630-252-5580ckramer@anl.govOriginal-Content von: Argonne National Laboratory, übermittelt durch news aktuell