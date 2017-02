Mehrere führende Ausrüstungsanbieter unterstützen den Bau von JHIs intelligenter Werft

Zhoushan, China (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem erörterte JinhaiHeavy Industry Co., Ltd. (JHI) mit mehreren führenden Anbieternintelligenter Ausrüstung die Einführung intelligenterFertigungsstraßen und Softwaresysteme für den Schiffsbau. Als einerder wenigen Schiffsbauer der Welt, die Investitionen in großem Ausmaßtätigen, wird JHI 500 Millionen RMB für intelligente Transformationausgeben. Alle damit zusammenhängenden Geschäftsverträge werden vorJuni unterzeichnet werden.Letzten Juli gab JHI bekannt, dass das Unternehmen 3 MilliardenRMB in den Bau einer intelligenten Werft investieren wird, die"ausgeklügelt, leicht, flexibel und schön" ist und damit derAnforderung "eine Werkstatt, eine Werft, ein System" entspricht. Dieintelligente Modernisierung wird auf Anlagen wie Software dengleichen Wert legen. Zum einen wird JHI mehrere Dutzend Einheitenintelligenter Produktionsanlagen einbringen sowie ein intelligentesStahllager, eine segmentierte intelligente Werkstatt, eineintelligente Rohrwerkstatt, eine intelligente Lackierwerkstatt undeine intelligente Werft bauen. Zum anderen wird die Installation vonERP, MES und anderen Informationssystemen und Software erfolgen, diedie Anlagen intelligent machen und das gesamte Verfahren von Designüber Fertigung, Logistik und Qualitätssicherung bis hin zum Einsatzvor Ort verknüpfen. Die Modernisierung wird zu einem automatischen,digitalen sowie intelligenten Schiffsbau führen.Ein Projektmanager eines Ausrüstungsanbieters erklärte, dass dasUnternehmen, um die Anforderungen des Branchenführers JHI zuerfüllen, fortschrittliche Konzepte der Automobilindustrie undanderer Branchen eingeführt und einige praktische Lösungen entwickelthabe, wie intelligente Untermontagelinie, intelligente Flugzeuglinie,intelligente Rohrverarbeitungslinie, intelligentes stereoskopischesLager usw.Suo Zhe, Leiter des Chefingenieursbüros von JHI, sagte: "Gemäß demPrinzip 'Gesamtplanung, Schritt-für-Schritt-Umsetzung' werden wir unshauptsächlich auf den Bau von automatischen Fertigungsstraßenkonzentrieren und die Produktionsfähigkeiten und die Fähigkeiten fürflexible Fertigung in der 1. Phase verbessern. In der Zwischenzeitsoll das Interface für spätere Verwendung zurückbehalten werden. DasProjekt wird voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein.Darüber hinaus wird zur gleichen Zeit die neueste Technologie wie dieDoppelbogen-Stahlblech-Biegemaschine entwickelt werden, die einen Wegzur intelligenten Modernisierung in der Schiffsbaubranche erforschensoll."Pressekontakt:Li Xinyang+86-159-4115-6863xy.li9@jinhaiheavy.comOriginal-Content von: Jinhai Heavy Industry Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell