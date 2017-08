BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum "Tag der offenen Tür" der Bundesregierung sind am Samstag bereits bis zum Mittag Tausende ins Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Presseamt der Bundesregierung geströmt. Das teilte das Bundeskanzleramt am Samstag mit. Am Bundeskanzleramt warteten die ersten Interessenten schon zwei Stunden vor Öffnung der Veranstaltung.

Der "Tag der offenen Tür" fand zum 19. Mal statt, das Motto lautete in diesem Jahr: "Lust auf ein Date mit der Demokratie". Für Sonntagnachmittag stand ein Rundgang mit der Bundeskanzlerin auf dem Programm. Für das Bundeskanzleramt wurden Sicherheitskontrollen wie auf Flughäfen durchgeführt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur