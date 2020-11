Mehrere Berliner SPD-Abgeordnete in Quarantäne

BERLIN (dpa-AFX) - Fünf der 38 Abgeordneten der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus befinden sich derzeit als direkte Kontaktpersonen einer Infizierten in Quarantäne, darunter auch Fraktionschef Raed Saleh.



Das sagte der Sprecher der Fraktion, Markus Frenzel, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Abgeordnete Melanie Kühnemann-Grunow sei positiv getestet worden. Daraufhin hätten sich vorsichtshalber auch noch weitere Parlamentarier in freiwillige Quarantäne begeben, sagte Frenzel, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die Fraktion sei aber weiterhin arbeitsfähig, betonte er.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Samstagabend auf Twitter bekannt geben, dass sie sich in Corona-Quarantäne befinde. Der RBB hatte am Montag berichtet, dass nach Kalayci auch weitere Abgeordnete in Quarantäne sind./anj/DP/stw