Mehr streamen, weniger suchen: Noch mehr Connected TV bei Ad Alliance mit Gratis-Streamer rlaxx TV / Exklusive Vermarktungspartner für senderbasierten AVOD-Dienst

Köln/Hamburg (ots) -"Offen für Neues" ist das Motto von rlaxx TV - und von Ad Alliance. Dementsprechend erweitert der kostenlose Streamingdienst aus Kiel das Connected TV (CTV)-Angebot der Ad Alliance und schafft ein "Mehr" an Bewegtbildinhalten. rlaxx TV verknüpft das Feeling eines entspannten klassischen Fernsehabends mit der Souveränität des Streamens. Der Streamingdienst ist auf sämtlichen internetfähigen Geräten abrufbar und bietet handverlesene Sender aus unterschiedlichen Kategorien - von Musik, Sport, Kinder, Lifestyle, Abenteuer bis hin zu internationalen Spielfilmen.Die exklusive Partnerschaft mit rlaxx TV startet zunächst in Deutschland mit der Ad Alliance. smartclip, Europas größte offene Adtech-Plattform für TV-Sender und Streaminganbieter, übernimmt die technologische Auslieferung der Werbespots innerhalb des rlaxx TV-Programmangebots und vermarktet den Dienst darüber hinaus europaweit. Eine Kooperation mit den RTL-Tochterunternehmen smartclip und RTL AdConnect startet parallel in Großbritannien, um eine zusätzliche internationale Nachfrage in allen Regionen zu bedienen. Der Start in Spanien folgt in den kommenden Monaten. Sobald rlaxx TV neue Märkte in Europa erschließt, werden weitere Länder für die Vermarktung hinzukommen."Um unser vielfältiges Connected-TV-Angebot in Europa zu vermarkten, ist ein starkes Netzwerk von lokal verankerten Partnern unerlässlich", sagt Ronny Lutzi, CEO von rlaxx TV. "Mit der Ad Alliance und den RTL-Schwesterunternehmen smartclip und RTL AdConnect haben wir Partner gefunden, die uns in Deutschland, aber auch in unseren europäischen Schlüsselmärkten die Vermarktung aus einer Hand anbieten. Die lokalen Marktkenntnisse der Sales-Teams sind unübertroffen und eben nicht auf ein einzelnes Land beschränkt. So können wir unser Angebot ohne Reibungsverluste wirtschaftlich gestalten."Paul Mudter, COO Ad Alliance, erklärt für den deutschen Markt: "CTV erfreut sich in Deutschland einer wachsenden Nachfrage, ist allerdings noch nicht so weit entwickelt wie in anderen Märkten. Dem wollen wir mit einem attraktiven Portfolio Abhilfe schaffen, indem wir gemeinsam mit smartclip attraktive Partner für unser Portfolio akquirieren. rlaxx TV passt hervorragend in unsere Vorstellungen: Ein Videoangebot, dass durch die große Verfügbarkeit über Gerätehersteller-Apps eine weitere Spielart auf dem Big Screen darstellt, wie lineare Fernsehnutzung anmutet und gleichzeitig die digitalen Targeting-Möglichkeiten bei der Werbeausspielung bietet. Also ideale Voraussetzungen für eine zielgruppen- und themenspezifische Ansprache."Der rlaxx TV-Service ermöglicht den Zuschauer:innen die entspannte Unterhaltung des linearen Fernsehens und einen schnellen Zugriff auf sorgfältig ausgewählte Inhalte, ohne lange Suchzeiten. Die Premium-Spartenkanäle sind auf klar definierte Zielgruppen ausgerichtet. Das breit gefächerte Angebot - zu dem u.a. Vevo, ThrillOne und Gusto TV gehören - reicht von rlaxx TV Series, das eine exquisite Auswahl an Free-TV-Inhalten aus allen Genres beinhaltet, über hochwertigen Dokumentationen bei Humanity bis hin zu Young Hollywood, dem führenden digitalen Promi- und Lifestyle-Netzwerk für Millennials und der GenZ.Werbeunterbrechungen bei rlaxxTV sind auf maximal eine Minute limitiert, während die Gesamtwerbezeit pro Stunde auf acht Minuten begrenzt ist. Nutzer konzentrieren sich vollkommen auf die Inhalte und bleiben während der gesamten Dauer eines Spots aufmerksam. 