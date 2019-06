Mehr- statt eingleisig: VDI und VDE fordern gleichberechtigte Förderung von Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeugen / Verbände kritisieren einseitige Konzentrierung auf Batteriefahrzeuge

Düsseldorf (ots) - Elektromobilität leistet einen wichtigenBeitrag zur Erreichung der umwelt- und klimapolitischen Ziele desPariser Übereinkommens. Aus Sicht des VDI und des VDE konzentriertsich die jetzige Diskussion jedoch zu sehr auf Batteriefahrzeuge.Diese alleine genügen nicht, um die energie- und umweltpolitischenZiele der Bundesregierung zu erreichen. Die neue VDI/VDE-Studie"Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeuge" zeigt, dassbrennstoffzellenbasierte Elektromobilität nicht nur einen bedeutsamenSchritt zur Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen leistet,sondern noch dazu weitaus einfacher umzusetzen ist."Brennstoffzellenfahrzeuge sind ein notwendiges Element für dieE-Mobilität von morgen. Der Treibstoff Wasserstoff lässt sichflexibel aus erneuerbaren Energien herstellen, speichern undtransportieren", sagt Martin Pokojski, Vorsitzender desVDI/VDE-Fachausschusses "Wasserstoff und Brennstoffzellen". Er istMitautor der Studie, die die beiden Technologien nach relevantentechnischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten bewertet.Anstatt nur eine Technologie zu fördern, sollten Politik undWirtschaft vielmehr auf beide Systeme setzen.Vorteil BrennstoffzelleGegenüber Batteriefahrzeugen (BEV) punktenBrennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) mit mehreren Vorteilen: Sie erzielenerheblich leichter und kosteneffizienter große Reichweiten, ihreBetankungszeiten sind mit dem heutigen Standard für Benzin oderDiesel vergleichbar und wesentlich höhere Nutzlasten sind möglich."Ein Vorteil der Wasserstofftechnologie ist auch ihre leichtereUmsetzung, da vorhandene Strukturen genutzt werden können undbestehende Tankstellen sich entsprechend erweitern lassen", erklärtDr. Andreas Schamel, Co-Autor der VDI/VDE-Studie. Schamel weiter:"Die Infrastrukturinvestitionen sind für BEV bei einer geringenMarktdurchdringung zwar geringer als für FCEV. Aber das Bild drehtsich bei einer größeren Marktdurchdringung. Daher könnte eineMischung beider Systeme - BEV für die kürzeren Strecken und FCEV fürLangstrecken - ein Kostenoptimum ergeben."Ohne erneuerbare Energien keine CO2-ReduktionDie gewünschte Reduktion der CO2-Emissionen wird jedoch nurerzielt, wenn der Strom für das Laden der Batterie und die Produktiondes Wasserstoffs aus regenerativen Quellen stammt. Prof. Dr. AngelikaHeinzel vom Zentrum für Brennstoffzellen Technik in Duisburg undebenfalls Mitautorin der VDI/VDE-Studie: "Zudem ist es relevant, wiedie Rohstoffe gewonnen und die Batterien und Brennstoffzellenhergestellt werden. Sorgfältige Analysen des Energieverbrauchs undder CO2-Emissionen im gesamten Lebenszyklus und eine Erhöhung derRecyclingquote sind ebenfalls unabdingbar. Beide Technologienbenötigen Rohstoffe, die nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen."Wettbewerbsvorteil durch BrennstoffzelleNeben der energetischen Effizienz des Antriebsstrangs und demRohstoffbedarf der Batterie und der Brennstoffzelle hat Heinzelspeziell den Ressourcen- und Flächenverbrauch für die benötigtenInfrastrukturen - wie Stromtrassen und Ladesäulen, Gaspipelines undWasserstofftankstellen - im Blick. "Beide Technologien werden inZukunft in Segmenten des Mobilitätssektors eingeführt: DieBrennstoffzellenfahrzeuge zunächst bei Flottenfahrzeugen undFahrzeugen mit großer Reichweite. Im Gegensatz zur Batteriefertigungmuss die Brennstoffzelle die Hürde zur Serienfertigung noch nehmen,was eine große Chance für deutsche Hersteller sein kann."Anreizsysteme und Infrastrukturaufbau notwendigDie Autoren der Studie sind sich einig: Die Bundesregierung mussschnellstens gleichermaßen für Brennstoffzellen- undBatteriefahrzeuge Anreizsysteme schaffen und Infrastrukturenaufbauen. 