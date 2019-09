Mehr rezeptfreie Arzneimittel gegen Migräne - profitieren könnten vor allem Berufstätige und Familien

Berlin (ots) - Nahezu jeder zweite Bundesbürger (46 Prozent) wärefroh, wenn es mehr rezeptfreie Arzneimittel gegen Migräne gäbe. Vonden Betroffenen sind es sogar zwei von drei (65 Prozent). Stark unterMigräne leiden die 30- bis 49-Jährigen, eine Altersgruppe, in dieüblicherweise viele Berufstätige fallen: Von ihnen hatten 54 Prozentschon eine oder mehrere Migräne-Attacken. Dasselbe gilt für 52Prozent der Menschen in 3- oder 4-Personenhaushalten. Insgesamthatten mehr als vier von zehn Bundesbürgern nach eigenen Angabenschon eine oder mehrere Migräne-Attacken. Mit diesem Ergebnisschließt der Gesundheitsmonitor, eine vom Bundesverband derArzneimittel-Hersteller (BAH) beauftragte repräsentative Umfrage imMai dieses Jahres. Am 5. September ist "Kopfschmerztag" inDeutschland.Frauen sind eher von Migräne betroffen als Männer. Und ihreAttacken dauern länger: So gab jede zweite Frau, aber nur jederdritte Mann an, schon eine Migräne-Attacke gehabt zu haben. Und unterden Betroffenen haben deutlich mehr Frauen (47 Prozent) als Männer(29 Prozent) Attacken, die einen Tag oder länger anhalten.Migräne gilt nach dem Spannungskopfschmerz und vor demClusterkopfschmerz als zweithäufigste Kopfschmerzart. Typisch ist einin Attacken auftretender, starker, meist einseitiger pochenderSchmerz. Angekündigt oder begleitet wird eine Migräneattacke manchmalvon einer sogenannten "Aura", also von Seh- undWahrnehmungsstörungen. Weitere Symptome können Übelkeit oderLichtempfindlichkeit sein. Migräne ist chronisch und nicht heilbar.Aber Linderung ist möglich.Gegen Migräne gibt es wirksame Medikamente. "Das Mittel der Wahlbei mittleren bis schweren Migräne-Attacken sind Triptane. Weltweitsind fünf Triptane in der Apotheke ohne Rezept erhältlich. InDeutschland gibt es davon nur zwei rezeptfrei", sagt Dr. Elmar Kroth,Geschäftsführer Wissenschaft beim BAH.Etwa die Hälfte der Personen, die üblicherweise ein Arzneimittelgegen Migräne einnimmt, greift zu einem rezeptpflichtigen Präparat,vier von zehn zu einem rezeptfreien. Von den 30- bis 49-jährigenBetroffenen nehmen 77 Prozent Arzneimittel gegen ihre Migräne. Schautman auf die Haushalte, so sind es in erster Linie die mit drei odervier Personen (77 Prozent), die bei Migräne-Attacken auf Arzneimittelbauen.Laut der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG)gilt bei Migräne eine genetische Veranlagung als gesichert. Insofernsei Migräne eine lebenslange Erkrankung.Dennoch bedarf es meist belastender Ereignisse, wie Stress oderSchlafmangel, um eine Attacke auszulösen. Kroth gibt ein Beispiel:"Lebt eine 30- bis 49-jährige Mutter mit ihren Kindern in einemHaushalt, ist sie unter Umständen einer Mehrfachbelastung, nämlichBeruf und Erziehung, ausgesetzt. Da fehlt dann oft einfach die Zeit,auch noch auf einen Arzttermin zu warten, wenn sich eineMigräne-Attacke ankündigt. Dass sich so viele Menschen mehrrezeptfreie Arzneimittel gegen Migräne wünschen, wundert mich nicht.Es zeigt auch deutlich das Bedürfnis, selbstbestimmter mit derErkrankung umzugehen. Für Fragen zur Anwendung und darüber hinaussteht ja jederzeit der Apotheker zur Verfügung. Insofern sprichtnichts dagegen, diesem Wunsch nachzukommen. Zumal, wenn man bedenkt,dass es sich dabei um lange eingeführte, bewährte und sichereArzneimittel handelt."Kernstück des Gesundheitsmonitors des Bundesverbandes derArzneimittel-Hersteller (BAH) ist der Versorgungsindex, der jedesJahr einmal die Antworten der Bundesbürger auf Fragen zur allgemeinenund persönlichen Versorgungssituation zusammenfasst. In speziellenUmfragen, in der Regel zweimal pro Jahr, geht es um aktuelle unddaher variierende Brennpunktthemen. Kernstück des Gesundheitsmonitors des Bundesverbandes derArzneimittel-Hersteller (BAH) ist der Versorgungsindex, der jedesJahr einmal die Antworten der Bundesbürger auf Fragen zur allgemeinenund persönlichen Versorgungssituation zusammenfasst. In speziellenUmfragen, in der Regel zweimal pro Jahr, geht es um aktuelle unddaher variierende Brennpunktthemen. 