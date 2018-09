Mehr politische Beteiligung von Menschen mit Behinderungen ermöglichen

Berlin (ots) - In einer Demokratie sollte jeder Einzelne dieMöglichkeit haben, sich in politische Prozesse und Entscheidungeneinzubringen. Menschen mit Behinderungen können sich jedoch wenig ampolitischen Leben beteiligen, da inklusive Beteiligungsformate in derRegel nur im Bereich der Behindertenpolitik zur Verfügung stehen."Menschen mit Behinderungen dürfen nicht auf die Rolle als'Experte in eigener Sache' reduziert und lediglich anbehindertenpolitischen Entscheidungen beteiligt werden", erklärtValentin Aichele, Leiter der Monitoring-StelleUN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts fürMenschenrechte. "Bund, Länder und Kommunen solltenBeteiligungsprozesse in allen Politikbereichen inklusiver als bislanggestalten."Damit sich Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe beteiligenkönnen, sollten in allen Politikfeldern und auf allen Ebenenbarrierefreie Verfahren und Formate entwickelt werden. Zentral sinddabei zugängliche Informationen, Kommunikationshilfen wie Dolmetschenin Gebärdensprache, Leichte Sprache sowie Assistenzangebote. Wichtigist auch, dass ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen fürdie Beteiligung an politischen Prozessen zur Verfügung stehen. Nurdann haben etwa kleinere Selbstvertretungsorganisationen dieMöglichkeit, sich in politische Prozesse einzubringen.Das Institut ist mit dem Monitoring der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür dieMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hatgemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, dieRechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und dieUmsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen. DieUN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 in Deutschlandrechtsverbindlich.WEITERE INFORMATIONENDeutsches Institut für Menschenrechte (2018): PositionspapierPartizipation barrierefrei gestalten. Wie die Beteiligung vonMenschen mit Behinderungen auf Augenhöhe gelingen kannhttp://ots.de/HT8KbAPressekontakt:Ute Sonnenberg2. PressesprecherinZimmerstraße 26/2710969 BerlinTel.: 030 259 359-453sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell