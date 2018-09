Mehr passende Mitarbeiter erreichen / softgarden Empfehlungsmanager erweitert Recruiting-Rundumlösung (FOTO)

Berlin (ots) -softgarden hat einen Empfehlungsmanager in die eigeneRecruiting-Rundumlösung integriert. Unternehmen, die softgardennutzen, können damit ab sofort das Prinzip "Mitarbeiter werbenMitarbeiter" strukturiert nutzen. So lassen sich etwa Stellen inOnline-Netzwerken systematisch teilen und die Empfehler bei erfolgterEinstellung aus ihrem Netzwerk informieren. softgarden zählt damit zuden wenigen Anbietern von Bewerbermanagementlösungen, die einintegriertes Mitarbeiterempfehlungsprogramm anbieten.Gute kulturelle PassungUnter Experten gelten strukturierte Empfehlungsprogramme als einerder besten Kanäle, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Unternehmen nutzendamit einen zusätzlichen Weg, um ihre Jobangebote bekannt zu machen,positionieren sich als attraktive Arbeitgeber und erhöhen ihreChancen, passende Mitarbeiter zu gewinnen. Denn dank desEmpfehlungsprinzips passen die über diesen Kanal generierten "Neuen"kulturell sogar besonders gut ins Unternehmen. Die Kosten sind zudemdeutlich geringer als bei anderen Kanälen.Ungehobenes PotenzialTrotz dieser Vorteile nutzt bislang nur ein Bruchteil derUnternehmen systematisch und softwaregestütztMitarbeiterempfehlungsprogramme. Dadurch bleiben viele Möglichkeitensolcher Programme ungenutzt. Mitarbeiter aus der HR-Abteilungvergessen zum Beispiel, Mitarbeiter über neue Vakanzen zuinformieren, die sie weiterleiten können. Den Empfehlern gegenüberwird nicht transparent, ob ihre Empfehlung glücklich verlaufen ist,und die Prämienvergabe lässt sich nur schwer konsistent handhaben.Die Folge: Die Motivation zu empfehlen sinkt.Teil des BewerbermanagementsDer softgarden Empfehlungsmanager begegnet diesenHerausforderungen, ohne dass die Anschaffung und Integration einerStand alone-Lösung nötig wird: Als Teil des Bewerbermanagements ister vollständig in die Recruitinglösung von softgarden integriert. DieSaaS-Lösung ist sofort einsatzbereit - auch mobil - der gesamteEmpfehlungsprozess wird komplett und aus den verschiedenenNutzerperspektiven abgebildet (HR, Führungskräfte, Empfehler,Empfohlene).Auf LinkedIn oder Xing teilenPersönliche Einladungen lassen sich mit dem Empfehlungsmanager vonMitarbeitern in ihren Netzwerken teilen - per E-Mail, WhatsApp- oderFacebooknachricht sowie auf LinkedIn oder Xing. Mitarbeiter werdenautomatisch über neue Vakanzen informiert und zum Teilenaufgefordert. Empfehlungschampions werden ausgezeichnet und prämiert,Mitarbeiter über ihre Empfehlungen auf dem Laufenden gehalten.Recruiter verschaffen sich einen Überblick über den Stand derEmpfehlungen im Bewerbermanagementsystem und können dieMitarbeiterempfehlung in ihr Reporting einbeziehen.Rundumlösung fürs Recruiting"softgarden erweitert als innovative Rundumlösung fürs Recruitingseit vielen Jahren sein Portfolio um verschiedene Funktionen, um somöglichst alle relevanten Prozesse abzubilden. So bieten wir schonlänger eine Lösung an, mit der sich Feedback von Bewerbern undMitarbeitern systematisch erheben und nutzbar machen lässt", sagtMathias Heese, Geschäftsführer von softgarden: "Mit demEmpfehlungsmanager gehen wir einen weiteren Schritt in diese Richtungund behaupten so unsere Position als qualitativer Marktführer."Präsentation auf der Zukunft PersonalUnternehmen sämtlicher Größen und Branchen können sich ab sofortin einer Live-Demo vom softgarden Empfehlungsmanager überzeugen:https://go.softgarden.de/demo. Vom 11.9 bis zum 13.9.2018 stelltsoftgarden das neue Produkt auf der Fachmesse "Zukunft Personal" inKöln vor (Halle 3.1, Stand F20).Über softgarden e-recruiting GmbHsoftgarden ist die führende Softwarelösung für innovativesRecruiting, die den hohen Ansprüchen von Bewerbern in der digitalenWelt gerecht wird. Schon über 700 renommierte Unternehmen sämtlicherBranchen verbessern mit softgarden ihre Performance im Recruiting.Das Unternehmen stellt einzigartige Funktionen bereit - wie dieFeedbacksolution, eine mobile Recruiting-App für Fach- undFührungskräfte, das softgarden Talent Network oder den softgardenEmpfehlungsmanager. Mit Hilfe der Feedbacksolution generierenUnternehmen automatisch Feedback von Bewerbern sowie Mitarbeitern,verbessern damit kontinuierlich ihre eigenen Angebote, machen ihreQualität als Arbeitgeber sichtbar und stärken so ihr EmployerBranding. Die Recruiting-App für Fach- und Führungskräfte beziehtaußerhalb von HR im Unternehmen am Recruitingprozess Beteiligtebesser ins Verfahren ein und beschleunigt dadurch Bewerbungsprozesseum bis zu 58%. Mit dem softgarden Talent Network verfügen Arbeitgeberüber einen aktiven Pool qualifizierter Kandidaten, den sie für dasActive Sourcing nutzen können. www.softgarden.dePressekontakt:softgarden e-recruiting GmbHHead of CommunicationsChristian BaierTauentzienstraße 1410789 BerlinTelefon: 030 884940448E-Mail: Christian.Baier@softgarden.dewww.softgarden.deOriginal-Content von: softgarden, übermittelt durch news aktuell