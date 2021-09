Mehr grüner Strom: Bei dieser Energieaktie könnte ich mir bald eine nachhaltige Kurserholung vorstellen!

Wer erfolgreich an der Börse agieren möchte, für den könnte es sinnvoll sein, kurzfristige Trends zu meiden. Denn hier kann die Euphorie von heute auf morgen auch schon wieder verschwunden sein. Ganz anders hingegen sieht es in dieser Beziehung bei langfristigen bzw. nachhaltigen Bewegungen aus. Eine solche Entwicklung sehen wir beispielsweise schon seit Längerem im Bereich der erneuerbaren Energien.

Und es sieht alles danach aus, als ob uns dieser Megatrend auch noch eine lange Zeit begleiten wird. Fest steht auf jeden Fall, dass er die Energiewirtschaft sicherlich völlig verändern dürfte. Ein Wert, den ich hier für äußerst interessant halte, ist die Aktie des französischen Konzerns TotalEnergies (WKN: 850727). Obwohl man das Unternehmen vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mit dem Thema grüner Strom in Verbindung bringt.

Mehr als nur Öl und Gas

Den meisten Anlegern ist der Energiekonzern Total, der sich erst vor Kurzem in TotalEnergies umbenannt hat, wohl nur als großer Spieler im Ölgeschäft bekannt. Und aktuell ist es auch noch durchaus so, dass TotalEnergies hauptsächlich Öl und Gas fördert und vermarktet. Auch wird vom Unternehmen sogar Kohle und Uran zur Energiegewinnung eingesetzt. Aber die Franzosen haben mittlerweile auch den Bereich erneuerbare Energien für sich entdeckt.

Hierfür wurde vom Konzern sogar eine neue Direktion mit dem Namen Mobilität und neue Energien gegründet. Für Investoren könnten sich die Ideen, die dahinterstehen, sicherlich sehr interessant anhören. TotalEnergies soll sich nämlich zu einem führenden Anbieter von erneuerbaren Energien sowie alternativen Kraftstoffen entwickeln. Auf diese Art will man dem Wandel begegnen, welcher im Moment die gesamte Branche erfasst hat. Denn dieser ist auf eine drastische Reduzierung der Kohlendioxidemissionen ausgerichtet.

Ein Ziel von TotalEnergies wird es sein, bis zum Jahr 2030 die Produktion der Energiemenge um 30 % zu erhöhen. Zur Hälfte soll dies über den Ausbau der Stromerzeugung in Solar- und Windparks und auch über mehr Flüssiggas erreicht werden. Geplant ist hier, die Stromleistung des Portfolios aus erneuerbaren Energien auf 85 Gigawatt zu erweitern. Dafür sind bereits Wind- und Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 35 Gigawatt in Planung bzw. schon im Bau.

Aktie könnte Potenzial bieten

Wir sehen bei TotalEnergies derzeit eine massive Erweiterung des Portfolios um die Stromerzeugung aus Sonne und Wind. Und das könnte sich schon bald auszahlen. Der Energiemulti rechnet hier bereits ab dem Jahr 2025 mit einem signifikanten Zufluss im operativen Geschäft. Immerhin sollen dann jährlich 1,5 Mrd. Euro an freien Mittelzuflüssen erzielt werden. Und sollten die Pläne für 85 Gigawatt an grüner Stromerzeugung gelingen, dann wären die Franzosen im Jahr 2030 hier weltweit die Nummer fünf.

Wer sich für die Aktie von TotalEnergies interessiert, kann sie im Moment noch recht günstig einsammeln. Mit 41,06 Euro (27.09.2021) notiert sie derzeit immer noch rund 18 % tiefer als Anfang 2020. Und mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9 ist sie zudem auch noch sehr niedrig bewertet. Hinzu kommt eine recht hohe Dividendenrendite von aktuell 6,43 %.

Mit seinem erhöhten Engagement in erneuerbare Energien stellt sich TotalEnergies meines Erachtens für die Zukunft gut auf. Und dies sollte natürlich früher oder später auch der Aktie des Konzerns weitere positive Impulse geben. Es könnte also nur eine Frage der Zeit sein, bis sie wieder an Fahrt aufnimmt und in eine längere Aufwärtsbewegung übergeht. Wer genauso denkt, könnte sich also durchaus einmal etwas genauer mit den Papieren von TotalEnergies beschäftigen.

Der Artikel Mehr grüner Strom: Bei dieser Energieaktie könnte ich mir bald eine nachhaltige Kurserholung vorstellen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt Aktien von Total. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021