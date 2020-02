Mehr eSports für ProSiebenSat.1: 7Sports und ESL setzen erfolgreiche Partnerschaft fort

Unterföhring (ots) -- Exklusive TV-Übertragungsrechte für die ESL Pro Tour inDACH-Region- Start mit Intel Extreme Masters in Katowice live am 1. März aufProSieben FUN- ProSieben MAXX-Magazin "ran eSports - Professional. Gaming.Magazine." auf neuem früheren Sendeplatz, immer donnerstags um23:00 Uhr- Globale digitale Auswertungsrechte für esports.comDie Ligen und Turniere der ESL bleiben drei weitere Jahre bei ProSiebenSat.1.7Sports und die ESL, das weltweit größte eSport-Unternehmen, setzen ihrestrategische Partnerschaft bis 2022 fort. Dazu hat die Sportbusiness-Unit derProSiebenSat.1 Group ein umfangreiches Rechtepaket erworben, um unter anderemdie neue ESL Pro Tour und ihre Finals, die Intel Extreme Masters Katowice undESL One Cologne, exklusiv im deutschsprachigen Raum auf ProSieben MAXX,ProSieben FUN und esports.com zu zeigen.Finale der "Intel Extreme Masters" am 1. März live auf ProSieben FUN, Highlightsbei "ran eSports - Professional. Gaming. Magazine." ab 5. März: Bei der ESL ProTour finden über das Jahr jeweils die Qualifikationsrunden für zwei MasterChampionships im Jahr statt. Los geht es am 1. März mit dem Finale der IntelExtreme Masters (IEM) Season XIV World Championship live auf ProSieben FUN. DieIEM finden erneut im polnischen Katowice statt. Die weltbesten 16 Mannschaftentreten in "Counter-Strike: Global Offensive" gegeneinander an, bei dem alsPreisgeld 500.000 US-Dollar winken. Weitere ausgewählte ESL Ligen und Turnierewerden auf den ProSiebenSat.1-Sendern entweder live oder in Highlights gezeigt.Am 5. März startet auf ProSieben MAXX das wöchentliche TV-Magazin "ran eSports -Professional. Gaming. Magazine." nach der Winterpause auf dem neuen Sendeplatzdonnerstags um 23:00 Uhr wieder ein. Es wird regelmäßig unter anderem über dieESL Pro Tour-Events berichten, bis mit ESL One Cologne am 10. Juli 2020 daszweite Masters der ESL Pro Tour ansteht.esports.com, bislang noch auf den deutschsprachigen Raum fokussiert, soll 2020global ausgerollt werden. Mit dabei in der strategischen Kooperation: weltweiteRechte für die digitale Auswertung.Stefan Zant, Geschäftsführer 7Sports: "Wer an eSports Interesse hat, ist beiProSiebenSat.1 bestens aufgehoben. Wir haben den relevantesten Content aufunseren Plattformen - ob im TV oder digital. Wir freuen uns sehr, dass wirunsere langjährige, enge Partnerschaft mit der ESL weiterführen. Wir verfügenüber die nötige Reichweite, um eSports groß zu machen, die ESL sorgt mit ihrengroßen, hochprofessionellen Veranstaltungen für herausragende Inhalte. EineWin-Win-Situation für alle. Und mit esports.com gehen wir dieses Jahr dennächsten Schritt und wollen das Newsportal über die deutschsprachigen Grenzenhinaus starten."Torsten Haux, Vice President Global Media Rights von ESL: "Wir freuen uns sehr,dass die langjährige Partnerschaft mit 7Sports in eine neue Runde geht. DieseKooperation zeigt vor allem eines deutlich: eSports hat sein Potenzial bewiesen,junge Zuschauergruppen an traditionelle Medienhäuser und ihre Plattformen zubinden und dafür zu begeistern. Mit der ESL Pro Tour und damit einem eigenen,starken redaktionellen Angebot von ProSiebenSat.1 mit Mehrwert wird sich dieZahl der eSports-Fans im deutschsprachigen Raum weiter erhöhen."Einschalten lohnt sich:ProSieben FUN, am 1. März 2020 um 16:30 Uhr: Intel Extreme Masters (IEM) SeasonXIV World Championship live ProSieben MAXX, ab 5. März 2020 immer donnerstags um23:00 Uhr: "ran eSports: Professional. Gaming. Magazine." esports.com: täglichmit den neuesten Nachrichten, Highlights und Gaming-Infos aus der eSports-WeltPressekontakt 7Sports:Andrea Specht Kommunikation Sales & Digital Tel.: +49 [89] 9507-8922Andrea.Specht@ProSiebenSat1.comMichael UlichTel.: +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121478/4533231OTS: 7SportsOriginal-Content von: 7Sports, übermittelt durch news aktuell