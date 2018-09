Mehr drin - alles Flat: Smartphone-Aktionstarif mit 3 GB für unter 10 Euro (FOTO)

Hamburg (ots) -Smartphone-Nutzer aufgepasst: Vom 17. September bis 14. Oktober2018 gibt es bei Tchibo ein einmaliges Angebot für Vielsurfer undVieltelefonierer. Für weniger als 10 Euro bietet der neueSmartphone-Aktionstarif eine 3 GB Internetflatrate, eine Allnet-Flatzum Telefonieren in alle Netze (im gesamten EU-Roaming-Bereich) undzusätzlich eine SMS-Flatrate.Volle Flexibilität für Neu- und BestandskundenDer neue Aktionstarif bietet großen Spielraum: Durch die kurzeMindestlaufzeit von nur 4 Wochen bietet Tchibo mobil seinen Nutzerneinen fairen und flexiblen Tarif - für alle, die sich nicht bindenwollen. Ein weiterer Vorteil dabei: Der Aktionstarif ist jederzeitkündbar und Bestandskunden haben die Möglichkeit, monatlich zwischenden verschiedenen Angeboten zu wechseln. Und das ganz unkompliziert!Über das Kundenportal können Tchibo mobil Kunden einfach dasjeweilige aktuelle Aktionsangebot oder auch ihren ganz individuellenWunschtarif auswählen. Noch schneller und ebenfalls kostenlos gelingtder Wechsel über die Tchibo App.Freischaltung bis 30.04.19 möglichAber auch Interessierte die noch an einen bestehenden Vertraggebunden sind, profitieren vom Aktionstarif. Denn auch sie könnensich das Angebot für ihr Smartphone bereits jetzt sichern und mit demAuslaufen ihres alten Vertrages den neuen Aktionstarif von Tchibomobil freischalten lassen. Eine Registrierung ist bis zum 30.04.2019möglich.Smarte Angebote: Samsung Galaxy J3 und Huawei Y5Wer nicht nur einen tollen Tarif möchte, sondern auch einleistungsstarkes Smartphone dazu sucht, wird bei Tchibo schnellfündig: Das neue HUAWEI Y5 jetzt neu im Tchibo Angebot. Für nureinmalige 119 Euro bietet es einen 13,8 cm HD-Display sowie einenQuad-Core-Prozessor, der einen sekundenschnellen Wechsel zwischenPostfach, Kamera und smarter Unterhaltung ermöglicht. Für Neukundengibt es nach 6-monatiger Tarifnutzung einen Bonus von 50 Euro,weshalb sie effektiv nur 69 Euro für das neue Smartphone zahlen.Einen weiteren Vorteil bietet die Dual-SIM-Funktion. Werbeispielsweise eine geschäftliche sowie private Rufnummer hat, istmit diesem Smartphone praktischerweise nur noch über ein Geräterreichbar. Das HUAWEI Y5 hat außerdem einen 8 Megapixel-Kamera sowieeinen 16-GB-Speicher, der durch eine zusätzliche Speicherkarteerweiterbar ist.Ein weiteres Highlight des Aktionstarifs ist das Samsung Galaxy J3im Angebot für einmalige 99 Euro. Neukunden zahlen sogar noch weniger- nach 6-monatiger Tarifnutzung gibt es einen Bonus von 50 Euro.Somit zahlen sie effektiv nur 49 Euro für das Gerät. Das SamsungGalaxy J3 überzeugt durch sein hochwertiges 12,6 cm HD-Display undeiner effizienten Akkulaufzeit. Wer seine schönsten Herbstmomenteeinfangen möchte, kann sich über die 8 Megapixel-Kamera freuen. Der8G Speicher kann nach Belieben mit einer zusätzlichen Speicherkarteerweitert werden.Weitere Modelle sind in den Tchibo Filialen und unterwww.tchibo.de/mobil erhältlich.Alle Highlights auf einen BlickDer Smartphone-Aktionstarif ist vom 17. September bis 14. Oktober2018 erhältlich und enthält:- Günstiger Tarif mit Internet-, Allnet- und SMS-Flatrate für 9,99Euro / 4 Wochen- Einmalige Zahlung von 4,99 Euro statt 9,99 Euro für dieSIM-Karte (mit TchiboCard nur 2,49 Euro statt 9,99 Euro)- Langer Registrierungszeitraum bis 30.04.2019- NEU bei Tchibo: HUAWEI Y5 < für 119 Euro- Samsung Galaxy J3 im Angebot für 99 Euro (statt 119 Euro)- 50 Euro Treuebonus für Neukunden nach 6-monatiger Tarifnutzungwww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseÜber Tchibo mobil:Tchibo mobil wurde im Oktober 2004 als Joint Venture zwischenTchibo und Telefónica Germany gegründet. Als erster Anbieter führteTchibo mobil in seinem Gründungsjahr 2004 günstige Mobilfunkangebotezum Einheitstarif ein - und revolutionierte damit den Mobilfunkmarkt.Eine weitere Innovation waren die Jahrespakete von Tchibo mobil. Füreine günstige Einmalzahlung können hiermit Smartphones, Tablets & Co.für ein Jahr "aufgetankt" werden. Für die Übertragung nutzt Tchibomobil das Netz von O2. Von Anfang an legt Tchibo mobil besonderenWert auf Verständlichkeit, faire Konditionen ohne versteckteKostenfallen und attraktive Angebote. Die bestehenden Tchibo mobilTarife werden regelmäßig durch aktuelle Aktionen ergänzt. Passenddazu bietet Tchibo mobil vorausgewählte Marken-Smartphones zuattraktiven Konditionen an. Dank der rund 700 Filialen, demOnlineshop unter www.tchibo.de/mobil und der Präsenz inEinzelhandels-Depots ist Tchibo mobil für Kunden und Interessentenimmer gut zu erreichen.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:Andreas Engelmann, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2927E-Mail: andreas.engelmann@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell