Mehr ausländische als deutsche Kinofilme im Fernsehen

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Kinoproduktionen sind im deutschen Fernsehen in der Minderheit.



Die Mehrzahl der in der ersten Jahreshälfte ausgestrahlten Spielfilme seien Auslandsproduktionen gewesen, teilte die Marktforschungsfirma Media Control in Baden-Baden mit. Bei insgesamt 16 untersuchten Sendern lag der Anteil deutscher Produktionen in fast allen Fällen deutlich unter 50 Prozent. Nur beim öffentlich-rechtlichen Südwestrundfunk (SWR) waren deutsche Kinoproduktionen mit einem Anteil von 55,3 Prozent in der Mehrheit. Am anderen Ende der Skala lag der Sender RTL, der ausschließlich Spielfilme mit ausländischer Herkunft ausstrahlte.

In der ARD lag der Anteil deutscher Filme bei rund 18,8 Prozent, beim ZDF waren es 10,6 Prozent. Bei den privaten Sendern Sat.1 (10,9 Prozent), ProSieben (0,4 Prozent) und kabel eins (3,0 Prozent) waren deutsche Produktionen ebenfalls in der Minderheit. Die dritten ARD-Programme strahlten zwischen 19 (Mitteldeutscher Rundfunk) und 55 Prozent (SWR) deutsche Produktionen aus.

Die Auswertung beziehe sich ausschließlich auf Kinofilme, nicht auf TV-Produktionen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Als deutsche Filme gelten demnach alle Filme, die überwiegend in Deutschland gedreht wurden. Dazu gehörten auch Produktionen mit internationaler Besetzung wie "Der Medicus"./bcf/DP/fbr