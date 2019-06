Mehr als verdoppelt aber auch Rückkehr in die Volatilität: Wohin geht der Bitcoin?

Der Bitcoin hat sich in den vergangenen Monaten mehr als verdoppelt. Und das in einem Umfeld mit Handelskonflikt und anderen geopolitischen Unsicherheiten. Wie ist eine solche Entwicklung möglich? Salah-Eddine Bouhmidi von DailyFX: "Ich sehe da vor allem ein Glattstellen von Leerverkäufen. Viele Anleger waren auf der Short Seite, mussten ihre Positionen glattstellen und haben so einen Nachfrageüberhang erzeugt." Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



