Mehr als schnöde Tiernahrung: Darum ist die Freshpet-Aktie jetzt auf meiner Watchlist!

Weitere Suchergebnisse zu "Freshpet":

Bei der Freshpet-Aktie (WKN: A12ENX) geht es natürlich um Tiernahrung. Alleine der Name gibt das eigentlich bereits preis. Frische Nahrung für Hund und Katz, das dürfte mehr oder minder das Programm sein, das Foolishe Investoren erwarten können.

Tatsächlich geht es dabei um frische Tiernahrung, die im Kühlschrank gelagert werden muss. Ist das nicht ein wenig umständlich, wird sich so mancher Tierliebhaber denken? Ja, möglicherweise schon. Trotzdem landet die Freshpet-Aktie jetzt auf meiner Watchlist.

Die Aktienkursentwicklung ist nur ein Grund dafür. Seit Anfang Mai korrigierte die Aktie schließlich um fast ein Viertel gemessen am Börsenwert. Es gibt jedoch auch noch den einen oder anderen Grund, weshalb ich ausgerechnet diese Aktie jetzt interessant finde.

Freshpet-Aktie: Mein veränderter Kompetenzkreis

Als ich das erste Mal von der Freshpet-Aktie gehört und gelesen habe, war ich ein wenig skeptisch. Frische Hundenahrung, die im Kühlschrank aufbewahrt werden muss. Ob sich das durchsetzen kann? Kann es, wie ich inzwischen aus eigener Erfahrung weiß. Die Veränderung, auch meinen Circle of Competence betreffend, ist die Anschaffung einer eigenen Fellnase gewesen, die seit November des letzten Jahres mein treuer Begleiter ist.

Gleich von Anfang an konnte ich mich nicht damit zufriedengeben, ihr einfach nur billiges Trockenfutter einzutrichtern. Qualität und etwas „Besonderes“ sollte es für den plüschigen Liebling sein. Erschwerend hinzu kam dann noch bei meinem vierbeinigen pelzigen Freund, dass viele verschiedene Lebensmittelallergien dazukamen.

Was also machen? Auf Premiumfutter setzen. So, wie es etwa hinter der Freshpet-Aktie stecken könnte. Der Preis? Spielt eine untergeordnete Rolle. Es geht schließlich um ein pelziges, fluffiges Familienmitglied. Nicht nur um einen Hund, wie man denken könnte.

Mein Circle of Competence hat sich durch meine eigene Hündin daher entsprechend erweitert. Ich weiß, dass viele andere auch nicht in Richtung Preis denken, sondern vermehrt in Qualität. Das ist der Anspruch, der hinter der Freshpet-Aktie steckt. Vielleicht muss man ein Haustier haben, um selbst mitreden zu können

Nicht einfach nur Tiernahrung

Hinter der Freshpet-Aktie steckt jedoch auch mehr, als einfach nur Tiernahrung. Dadurch, dass diese Produkte frisch und im Kühlschrank gelagert werden müssen, ergibt sich für mein Empfinden ein natürlicher Wettbewerbsvorteil. Nämlich der, dass es das Management geschafft hat, sich exklusiv in Supermärkte und Discounter mit einem eigenen Kühlschrank zu drängen. Vermutlich werden die vornehmlich US-amerikanischen Stores sich nicht mehrere solcher Kühlschranke leisten. Verkaufsfläche ist rar und ein Produkt reicht. Für Konkurrenz könnte das die Ausgangslage enger machen.

Gemäß unternehmenseigenen Angaben konnte das Management bereits über 20.000 Kühlschränke in Geschäften in Nordamerika aufstellen. Das würde ich durchaus als Ökosystem bezeichnen. Ein Ökosystem, das zudem auch zu Wachstum führt.

Im zweiten Quartal dieses Börsenjahres 2021 konnte das Management die Umsätze im Jahresvergleich um 35,8 % auf 108,6 Mio. US-Dollar steigern. Ein Nettoverlust von 7,5 Mio. US-Dollar riecht allmählich nach Profitabilität. Für das Gesamtjahr ist ein Umsatz in Höhe von 445 Mio. US-Dollar als Ziel bei der Freshpet-Aktie ausgegeben.

Ich behalte die Freshpet-Aktie daher jetzt im Auge. Zumal die Marktkapitalisierung mit knapp unter 6 Mrd. US-Dollar auf ein vergleichsweise kleines Unternehmen hindeutet. Zwar ist ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,5 alles andere als günstig. Mehr Haustiere in der Corona-Pandemie könnten jedoch ein solides Wachstum mittel- bis langfristig nach sich ziehen. Möglicherweise nutze ich daher sogar den aktuellen Discount.

Der Artikel Mehr als schnöde Tiernahrung: Darum ist die Freshpet-Aktie jetzt auf meiner Watchlist! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021