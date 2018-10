Köln (ots) - In der neuen eigenproduzierten VOX-Serie "Milk &Honey" wirbelt ein Escortservice für Frauen die brandenburgischeDorfidylle auf - doch auch die großen Themen des Lebens kommen nichtzu kurz. Die zehn Folgen der ersten Staffel zeigt VOX ab dem 14.November um 20:15 Uhr, immer mittwochs, in Doppelfolgen. In denHauptrollen der von Talpa Germany produzierten Dramedy-Serie stehenArtjom Gilz, Marlene Tanczik, Nils Dörgeloh, Anne Weinknecht, NikXhelilaj, Deniz Arora und Katharina Schlothauer vor der Kamera.Die süße Versuchung vom Land - darum geht es in "Milk & Honey":Als der gescheiterte Glücksritter Johnny (Artjom Gilz) nach Jahren imAusland zurück zu seiner kleinen Schwester Charlie (Marlene Tanczik)kommt, muss er feststellen, dass die Imkerei seines verstorbenenVaters am Ende ist. Stattdessen betreibt Arian (Nik Xhelilaj), dereinzig verbliebene Mitarbeiter, dort ein lukratives Nebengeschäft alsEscort. Als der erste Ärger verflogen ist, muss Johnny einsehen, dassbei der etwas anderen Dienstleistung zumindest eines fließt: Geld -und das kann er nur zu gut gebrauchen. Schnell hat Johnny auch seineJugendfreunde Michi (Nils Dörgeloh) und Kobi (Deniz Arora) vom neuenGeschäftsmodell überzeugt. Doch nicht nur die überraschende Nachfragemitten in der brandenburgischen Provinz trifft die Jungs einigermaßenunerwartet. Mit einer Mischung aus Ehrgeiz und Naivität stellen siebald fest, dass sie in den gewissen Stunden noch einiges lernenkönnen - natürlich über Frauen, aber oft genug auch über sich selbst.Ganz so einfach und paradiesisch, wie man es sich vorgestellt hat,ist das Geschäft mit der Liebe jedenfalls nicht. Und während Johnnyimmer noch an seiner Jugendliebe Katharina (Katharina Schlothauer)hängt - die inzwischen mit ihrem neuen Freund Tim (Bernhard Piesk)zusammenlebt -muss Michi sich der Frage stellen, was seine FrauAndrea (Anne Weinknecht) vom Nebenverdienst ihres Mannes hält...Auf zehn Folgen der neuen Dramedy-Serie "Milk & Honey" können sichdie VOX Zuschauer ab 14. November 2018 um 20:15 Uhr in Doppelfolgenfreuen.Hintergrund"Milk & Honey" basiert auf der 13-teiligen Serie "Johnny VeAbireyHagalil" (dt. "Johnny und die Ritter von Galiläa") des israelischenPay-TV Anbieters YES. In der fiktionalen VOX-Eigenproduktion stolpernvier befreundete Männer in ein ungewöhnliches Geschäftsmodell: Siegründen einen Escort-Service in der Provinz. Im Auftrag von VOXproduzierte Talpa Germany zehn Folgen von "Milk & Honey", die vonApril bis August 2018 unter anderem im brandenburgischen Beelitzgedreht wurden. Die Serie ist die zweite fiktionaleVOX-Eigenproduktion nach dem Riesenerfolg der mehrfach preisgekröntenVOX-Serie "Club der roten Bänder". Als Headautor für "Milk & Honey"ist Klaus Wolfertstetter ("Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei","Der Barcelona Krimi") verantwortlich. Weitere Autoren sind ArndtStüwe ("You Are Wanted"), Florian Schumacher ("SOKO Leipzig"), KarinKaçi ("1000 Arten Regen zu beschreiben"), Ira Wedel ("This Ain'tCalifornia") und Julia Neumann ("Alarm für Cobra 11 - DieAutobahnpolizei"). Die Regie der ersten vier Folgen übernimmt PeterGersina ("Danni Lowinski", "Der Lehrer"). Als weitere Regisseure sindNina Wolfrum ("Großstadtrevier", "Jenny - echt gerecht!") und EdzardOnneken ("Hotel Heidelberg", "Letzte Spur Berlin") verpflichtet.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell