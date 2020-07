Mehr als nur eine Plattform: sporttotal entwickelt eigenes KI-basiertes Kamerasystem

Köln (ots) -- Entwicklung eines eigenen 180°-Kamerasystems - Kern der Technologie ist künstliche Intelligenz - sporttotal etabliert sich als unabhängiges Technologie- und MedienunternehmenDie sporttotal.tv gmbh, eine der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Europas und einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, hat ein eigenes, kompaktes und auf künstlicher Intelligenz basierendes Kamerasystem entwickelt. Mit der neuen 180°-Kamera stellt sich sporttotal unabhängig für die Zukunft auf und wird damit ab der neuen Saison noch mehr Sport live übertragen. Kern der Technologie ist die vom Berliner sporttotal Development-Lab entwickelte und vor allem auf den Livebetrieb abgestimmte künstliche Intelligenz (KI). In Kombination mit den technischen Voraussetzungen der Kamera bildet diese KI ab sofort höchst effizient und mit leistungsstarker Bildverarbeitung die Basis für nahezu alle Sportübertragungen auf sporttotal. Die Wertschöpfungskette steuert sporttotal als eigenständiges Technologie-Unternehmen nun vollumfänglich selbst.Tech-Features: Neue Kamera überträgt in Full-HDDie neue Kamera bietet zusammen mit der integrierten KI-Software die Möglichkeit, alle Spiele vollautomatisiert erstmals in Full-HD darzustellen. Unter Zuhilfenahme unterschiedlicher KI-Algorithmen kann das Verfolgen und Streamen von Sport-Events vollkommen autonom, automatisch oder manuell via Cloud-Steuerung erfolgen. Dabei identifiziert die künstliche Intelligenz eigenständig diverse Spielsituationen. Eine nahezu latenzfreie Umsetzung ermöglicht eine störungsfreie Übertragung des Spielgeschehens in allen bekannten Ballsportarten und macht das Produkt zusätzlich einsetzbar für Wett-Plattformen. Damit schafft es sporttotal an die Spitze der qualitativen automatisierten Sportberichterstattung. Die nur 16cm hohe, wetterresistente Kamera wird es mit mehreren einzelnen Optiken geben. Sie wird an einem Mast, dem Stadiondach oder in der Sporthalle auf Höhe der Mittellinie montiert. Mit einem horizontalen Sichtbereich von über 180° kann das Spielgeschehen vollständig erfasst und von der KI ausgewertet werden. Seit dem Start der Livestreaming-Plattform sporttotal.tv hat das Unternehmen aus 8 Sportarten knapp 20.000 Livestreams mit über 35.000 Stunden Material aus Profi- wie Amateursport produziert und verwertet - ein Spitzenwert in Europa.Großer Erfolg für die zukünftige Ausrichtung von sporttotalKasar Masood, Vice President Digital Technology von sporttotal: "Die Entwicklung einer eigenen Kamera ist ein großer Schritt für uns. Wir werden nicht nur unabhängig von Zulieferern, sondern setzen darüber hinaus einen neuen Maßstab in der automatisierten Sportberichterstattung. Wir sind sehr stolz, dass wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit ein eigenes Kamerasystem zu entwickeln."Dr. Caroline Päffgen, Director von sporttotal: "Mit der für sporttotal zukunftsweisenden Entwicklung eines eigenen Kamerasystems positionieren wir uns ab sofort ganzheitlich als Technologie-Unternehmen. Dabei reduzieren wir nicht nur unsere Kosten, sondern generieren durch die Möglichkeit des White-Labelings außerdem neue Erlösströme."Über die SPORTTOTAL AG:Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.Weitere Informationen: http://www.sporttotal.comSPORTTOTAL AGAm Coloneum 250829 Kölnhttp://www.sporttotal.comTel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199info@sporttotal.comPressekontakt:Investor RelationsBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTobias M. WeitzelTel: +49 (0) 177_7 21 57 60weitzel@kommunikation-bsk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128542/4640815OTS: SPORTTOTAL AGOriginal-Content von: SPORTTOTAL AG, übermittelt durch news aktuell