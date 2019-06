Mehr als nur Pannenhilfe: Der ACE Auto Club Europa präsentiert geschärftes Profil

Berlin (ots) - Der ACE schärft sein Profil als Mobilitätsbegleiteraller modernen mobilen Menschen und bringt das auch visuell aufseiner erneuerten Homepage www.ace.de zum Ausdruck. Drei Dienstestehen für Deutschlands zweitgrößten Autoclub im Fokus: klareOrientierung, sichere Hilfe und zuverlässige Lösungen für dieMobilität von heute und morgen. Das Kerngeschäft des ACE bleibt diePannen- und Unfallhilfe. Darüber hinaus ist der ACE Ansprechpartnerrund um die sich wandelnde Mobilität.Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE: "Die Mobilität von heutehat ihre Tücken: Wenn der Diesel nicht so sauber ist wie gedacht,schwankende Spritpreise die Tankstellenwahl erschweren und immer mehrSharing-Angebote infrage kommen, ist Orientierung und Beratunggefragt. Der ACE gibt Antworten und bietet gute Lösungen für dieimmer komplexer werdende Mobilität von heute."Mit seiner erweiterten Ausrichtung macht der ACE deutlich: DerAutoclub entwickelt sich weiter. "Wir sind so dynamisch wie dieMobilitätsbedürfnisse unserer Mitglieder: Das Auto bleibt eines derbeliebtesten Verkehrsmittel, doch wir wollen den modernen Menschenauf all seinen Wegen begleiten, egal ob zu Fuß, mit dem Rad oderRoller, dem Motorrad oder dem Pkw unterwegs", erläutert StefanHeimlich.Mit zwei Tarifen geht der ACE auf die Mobilitätsbedürfnisse vonheute ein: Der Classic-Tarif versichert alle Autos im Haushalt, derComfort-Tarif bietet zusätzliche Pannenhilfe für Fahrräder undPedelecs. Tarifunabhängig fungiert die ACE-App allen Mitgliedern alsdigitaler Mobilitätsbegleiter. Sie ist Routenplaner undTankstellenfinder für Strom, Gas, Benzin sowie Diesel, hältLänderinformationen bereit und erleichtert in Notsituationen diePannenmeldung via Datenübermittlung per GPS und beiUnfallstreitigkeiten die juristische "Erste Hilfe".Besondere Einstiegsangebote runden das Angebot des Autoclubs undMobilitätsbegleiters ab:- Junge Menschen unter 30 sparen 34,40 Euro im ersten Jahr.- JimDrive-Kunden, die jederzeit verlässlich abgesichert seinwollen, können sofort zum ACE wechseln.Mehr Informationen dazu unter www.ace.de.Pressekontakt:ACE PressestelleAnsprechpartner: Romy MothesTel.: 030 278 725-24Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell