Mehr als nur Blumen: Studie zeigt zehn Fakten zum Muttertag

Berlin (ots) - Heute in zehn Tagen, am 13. Mai, ist Muttertag. Undschon jetzt laufen sich nicht nur Blumenhändler warm für den für sieumsatzstärksten Tag des Jahres. 53,7 Prozent der Deutschen wollendieses Jahr ein Geschenk zum Muttertag kaufen und 27 Prozent gebenfür ihre Geschenke mehr als 20 Euro aus. Dies sind Ergebnisse einerrepräsentativen Studie, die Statista im Auftrag von mydealzdurchgeführt hat. Das Verbraucherforum hat zehn Fakten zum Muttertagzusammengestellt.1.) Der Muttertag jährt sich dieses Jahr zum 95. MalDie Amerikanerin Anna Marie Jarvis begründete die Tradition desMuttertags am 12. Mai 1907. Eigentlich wollte sie zunächst nur ihrerMutter, einer Frauenrechtlerin, gedenken. Doch schon 1914 erklärtendie USA den Muttertag zum nationalen Feiertag und Ehrentag für alleMütter. In Deutschland veranstaltete der Verband DeutscherBlumengeschäftsinhaber den Muttertag erstmals am 13. Mai 1923.Seitdem wird der Muttertag immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert.Dieses Jahr ist also das 95. Jubiläum des Muttertags. Anders als inden USA ist der Muttertag in Deutschland aber kein gesetzlicherFeiertag.2.) Mehr als jeder Zweite kauft ein MuttertagsgeschenkSchon von Beginn an war der Muttertag in Deutschland mehr als nurein Tag, an dem Kinder ihren Müttern danken. Gleich zur Premierenutzten Blumenhändler ihn, um ihre Verkäufe anzukurbeln. Und auchheute gehören Geschenke für viele Deutsche zum Muttertag: 53,7Prozent aller von Statista für mydealz.de befragten Deutschenerklärten, ihrer Mutter dieses Jahr etwas schenken zu wollen.3.) Vor allem Jüngere beschenken ihre MutterJunge Männer sind am Muttertag besonders spendabel: 55,8 Prozentder Männer, aber nur 51,6 Prozent der Frauen beschenken ihre Mutteram Muttertag. Der mydealz-Studie zufolge, kaufen dabei vor allemKinder im Alter von 16 bis 34 Jahren ein Geschenk für ihre Mutter.75,2 Prozent der 16 bis 24-jährigen und sogar 75,4 Prozent der 25 bis34-jährigen planen, ihre Mutter mit einem Präsent zu überraschen. Vonden 35 bis 44-jährigen sind es 67,3 Prozent und von den 45 bis54-jährigen immerhin noch 52,8 Prozent. Ab dem 55. Lebensjahr drehensich die Verhältnisse hingegen. Nur noch jeder Dritte 55 bis64-jährige (35,4 Prozent) und jeder vierte über 65-jährige (27,8Prozent) kauft dieses Jahr ein Geschenk für seine Mutter.4.) Söhne geben mehr für Geschenke aus als MütterBesonders Männer haben den Muttertag für sich entdeckt. Sie kaufennicht nur öfter Geschenke als Frauen (siehe Punkt 3), sondern gebenfür Präsente zum Muttertag auch mehr aus: Jeder dritte Mann (30,3Prozent), aber nur jede vierte Frau (23,7 Prozent) geben dieses Jahrfür Geschenke zum Muttertag mehr als zwanzig Euro aus. 1,5 Prozentder Männer planen sogar, Geschenke für mehr als 100 Euro zu kaufenwährend nur 0,2 Prozent der Frauen so viel Geld ausgeben möchten.Immerhin: Der Anteil der Frauen (27,9 Prozent) und Männer (25,5Prozent), die weniger als zwanzig Euro für Geschenke ausgebenmöchten, ist in etwa gleichgroß.5.) Floristen verkaufen zum Muttertag Blumen im Wert von über 100Millionen EuroDer "deutsche" Muttertag ist nicht nur eine Erfindung desBlumenhandels, sondern traditionell auch sein wichtigsterUmsatzbringer. Daran hat sich auch in den letzten Jahren weniggeändert. Im Gegenteil: Jedes Jahr geben wir Deutschen, derAgrarmarkt Informations-Gesellschaft zufolge, zwischen 100 und 120Millionen für Schnittblumen zum Muttertag aus. Hinzu kommen weitere50 Millionen Euro für (blühende) Topfpflanzen.6.) Parfüms und Kosmetik sind noch vor Blumen das meistgekaufteGeschenkDer Blick auf das Ranking der beliebtesten Geschenke überrascht:Die meisten Deutschen verschenken nicht etwa Blumen, sondern Parfümund Kosmetik zum Muttertag. Zumindest geht dies aus dermydealz-Umfrage hervor: 26,8 Prozent der von Statista für mydealzBefragten gaben an, Parfüm und Kosmetik verschenken zu wollen. JederFünfte (20,1 Prozent) plant, Blumen zu kaufen und jeweils jederSechste möchte dieses Jahr Mode (17,2 Prozent), Schokolade undPralinen sowie Schmuck (beide: 16,5 Prozent) verschenken. Besondersunbeliebt sind indes Videospiele und Spielkonsolen (2,6 Prozent).Wenig überraschend, wählt sie nur jeder Fünfzigste als Geschenk fürseine Mutter.7.) Geschenke werden vor allem im klassischen Handel gekauftDer Muttertag bringt vor allem klassischen Händlern viel Zulauf:60,5 Prozent der Deutschen wollen dieses Jahr im klassischen Handel,nur 46,9 Prozent im Internet ein Muttertagsgeschenk kaufen. KurioserWeise sind klassische Händler bei den 16 bis 24-jährigen am stärkstenim Vorteil. 83,5 Prozent von ihnen wollen ein Geschenk im klassischenHandel kaufen. Nur 66,9 Prozent bestellen ihr Präsent online. Bei den35 bis 44-jährigen halten sich klassischer Handel (71,9 Prozent) undOnline-Handel (62,7 Prozent) hingegen noch am ehesten die Waage.8.) Auch die Ausgaben sind im klassischen Handel höher als onlineKlassische Händler sind gleich doppelt im Vorteil: Bei ihnenkaufen Verbraucher nicht nur eher ein Geschenk als im Internet. Siegeben dabei auch mehr Geld aus als im Netz: Im Laden um die Eckewollen 30,2 Prozent der Befragten, online aber nur 23,8 Prozent mehrals 20 Euro ausgeben. Mehr als 60 Euro geben online sogar nur 5,6Prozent der Deutschen aus während es im klassischen Handel immerhinnoch 7,4 Prozent der Verbraucher sind.9.) Nur Spanier beschenken ihre Mutter häufiger als DeutscheIm Vergleich zu anderen Nationen sind wir Deutschen am Muttertagbesonders spendabel: Einzig in Spanien (54,8 Prozent) kaufen mehrVerbraucher ein Geschenk für ihre Mutter. Sonst sind weder dieItaliener (53,0 Prozent) noch die Franzosen (50,0 Prozent) sokauffreudig wie die Deutschen (53,7 Prozent). Am wenigsten verbreitetscheint der Brauch, seine Mutter zu beschenken, in Großbritannien zusein: Nur 49,7 Prozent der Briten erklärten bei der mydealz-Studie,ein Geschenk kaufen zu wollen.10.) Mütter bekommen mehr Geschenke als VäterSo großzügig wir Deutschen zu unserer Mutter sind, so zugeknöpftzeigen sich viele, wenn's um Geschenke zum Vatertag (10. Mai 2018)geht. Während 53,7 Prozent der Befragten ihre Mutter beschenkenwollen, planen nur 41,3 Prozent, ein Geschenk für ihren Vater zukaufen. Die Ausgaben zum Vatertag bewegen sich zudem auf einem eherschwächeren Niveau: Nur knapp jeder Fünfte (19,1 Prozent) gibtzwanzig Euro oder mehr für Geschenke zum Vatertag aus. Für einGeschenk zum Muttertag greifen hingegen 27,0 Prozent der Deutschen sotief in die Tasche.Studienergebnisse: https://mdz.me/muttertag2018Hinweis zur MethodikDie oben genannten Zahlen sind, soweit nicht anders angegeben,Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die dasMarktforschungsunternehmen Statista im Auftrag des Verbraucherforumsmydealz.de durchgeführt hat. In Deutschland und Frankreich hatStatista jeweils 1.002, in Italien 1.000, in Spanien 1.005 und inGroßbritannien 2.003 Verbraucher nach ihrem Konsumverhalten zumMuttertag und Vatertag befragt. Die Fragen lauteten: 1) "Wie vielgeben Sie für Geschenke zum Muttertag aus?", 2) "Welche Art vonProdukten kaufen Sie ein, um sie zum Muttertag zu verschenken?" 3)"Wie viel geben Sie normalerweise für Geschenke zum Vatertag aus?"und 4) "Welche Art von Produkten kaufen Sie normalerweise ein, um siezum Vatertag zu verschenken?" Die Befragten wurden mithilfe eineronline-repräsentative Bevölkerungsstichprobe ausgewählt, die mittelsfester Quoten bezüglich des Geschlechts, Alters und der Regiongebildet wurde. Das Ergebnis der Umfrage lässt sich auf dieGesamtbevölkerung verallgemeinern.Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz (www.mydealz.de) wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielbergerals Blog gegründet und ist heute mit 35,5 Millionen Sessions proMonat das größte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. 6,7 MillionenKonsumenten (Unique User) nutzen mydealz, um Angebote einzustellen,zu diskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den bestenKonditionen am Markt zu finden. Seit 2014 ist mydealz Teil derPepper.com-Gruppe, die als weltweit größte Shopping-Community 25Millionen Verbraucher pro Monat erreicht und 12.000Kaufentscheidungen pro Minuten beeinflusst. Zu Pepper.com zählenneben mydealz die Plattformen Buenosdeals (USA), CholloMetro(Spanien), Dealabs (Frankreich), DesiDime (Indien), HotUKDeals(Großbritannien), NL.Pepper.com (Niederlande), Pelando.com.br(Brasilien), Pelando.sg (Singapur), Pepper.co.kr (Süd-Korea),Pepper.pl (Polen), Preisjäger (Österreich) und Promodescuentos(Mexiko).