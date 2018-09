Mehr als nur ein BH! / Modemarke bonprix führt Initiative mit Brustkrebs Deutschland e.V. fort und launcht zum Brustkrebsmonat Oktober vierte Pink Collection (FOTO)

Hamburg (ots) -Ein pinkfarbener BH ist an für sich nichts Besonderes. Für dasModeunternehmen bonprix ist es aber vielmehr als das, nämlich eineHerzensangelegenheit. Denn die Styles der Pink Collection machen aufein wichtiges Thema aufmerksam: Brustkrebsfrüherkennung. DasHamburger Modeunternehmen macht sich bereits seit April 2017 mithilfeseiner gemeinsamen Initiative mit Brustkrebs Deutschland e.V. fürFrüherkennung stark und präsentiert bereits seine vierte PinkCollection.Ziel der Initiative ist es, möglichst viele Frauen für das ThemaBrustkrebsfrüherkennung zu sensibilisieren. Dazu bedient sich diePink Collection eines simplen Tricks: In die BHs der Kollektion sindLabels eingenäht, die beim Anziehen bewusst stören sollen undmithilfe von Abbildungen eine Anleitung für das richtige Abtasten imAlltag vermitteln."Unser Herz schlägt pink", sagt Geschäftsführer Rien Jansen, beibonprix u.a. verantwortlich für den Einkauf. "Deswegen ist es für unsnicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eineSelbstverständlichkeit, dass wir über unsere Kanäle über dieWichtigkeit der Brustkrebsfrüherkennung informieren."Zu diesem Anlass wird am 1. Oktober auch das bonprix Logo imWebshop entsprechend in pinker Farbe erscheinen. Facebook User könnenzudem ein pinkes Profilbild-Overlay herunterladen und ihrerseits dieAufmerksamkeit für das Thema erhöhen. Renate Haidinger, 1.Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V., ist über das erneuteEngagement erfreut: "Mit bonprix haben wir einen verlässlichenKooperationspartner mit einer enormen Reichweite an unserer Seite."Ab sofort sind die Styles der vierten Pink Collection unterbonprix.de verfügbar. Dieses Mal reicht die Farbpalette der PinkCollection, die aus neu aufgelegten Lieblings-BHs der bonprixKundinnen besteht, von softem Rosa bis zu einem kräftigen Fliedertonund umfasst insgesamt sechs BHs und drei komplettierende Unterteile.Informationen rund um die Initiative finden Interessierte darüberhinaus unter der Aktionsseite http://bonprix.de/pinkcollection.Weitere inhaltliche Informationen zum ThemaBrustkrebsfrüherkennung finden Sie unterhttp://brustkrebsdeutschland.de.Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter underreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmender Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heuteüber 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28.Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH einenUmsatz von 1.56 Milliarden Euro und ist damit eines derumsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Bei bonprix erleben KundenMode und Shopping auf allen Kanälen - online, per Katalog oder ineinem der Fashion Stores. Den Hauptanteil des Umsatzes macht mit mehrals 80 Prozent der E-Commerce aus. In Deutschland gehörtwww.bonprix.de zu den zehn umsatzstärksten Online-Shops*. Mit denEigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Banervertreibt bonprix ausschließlich eigene Mode mit einemausgezeichneten Preis-Leistungs- Verhältnis. Das Sortiment umfasstDamen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilien undWohnartikel.*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2018" von EHI RetailInstitute/StatistaÜber Brustkrebs Deutschland e.V.Brustkrebs Deutschland e.V. ist die erste gemeinsame,gleichberechtigte und unabhängige Informationsplattform vonBrustkrebsbetroffenen, Ärzten, Angehörigen und Interessierten inDeutschland. Die Beteiligten haben sich zusammengeschlossen, um dieÖffentlichkeit unermüdlich aufzurütteln und vor allem dielebensrettende Bedeutung der Früherkennung immer wieder zu betonen.Unter dem Motto "Prognose Leben" hilft Brustkrebs Deutschlandbetroffenen Frauen mit umfassenden Informationen zu aktuellenTherapiemöglichkeiten. Erfahrene Frauen und Ärzte stehen denHilfesuchenden zur Seite. Unterstützt werden sie dabei auch vonprominenten Botschafterinnen wie Christina Stürmer, Andrea L'Arronge,Patricia Kelly, Anna Maria Kaufmann, Patricia Riekel, Andrea Sixt,Janine White und Carolin Fink (www.brustkrebsdeutschland.de).Pressekontakt:bonprix Handelsgesellschaft mbHJanina Saskia Jäger (Mode- und Marken-PR)Tel.: +49 40 64 62 -2476E-Mail: presse@bonprix.netKatharina Schlensker (Unternehmenskommunikation)Tel.: +49 40 64 62 -2070E-Mail: corporate@bonprix.netwww.bonprix.deOriginal-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell