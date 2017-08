Mehr als nur Abwrackprämie zum Neuwagenkauf - JDC Group bietet seinen Vermittlern und deren 1,2 Millionen Kunden ein Modell für Schadensersatzprüfungen (FOTO)

--------------------------------------------------------------Dieselfahrer handeln jetzthttp://ots.de/NK2Ga--------------------------------------------------------------Wiesbaden (ots) -Nach dem "Miniergebnis" des Diesel-Gipfels müssen Halter vonDiesel-PKW mit erheblichen Wertminderungen ihrer Fahrzeuge rechnen.JDC Group bietet den Diesel-Fahrern unter den 1,2 Millionen Kundenseiner Vermittler einen Rund-um-Service für Schadensersatzprüfungen.Geld.de nutzt Online-Datenbasis für direkten Kundenmehrwert imDiesel-Skandal auf diesel.geld.de.Experten sind sich einig: Das auf dem Diesel-Gipfel beschlosseneSoftware-Update für betroffene Diesel-Modelle ist zwar die billigsteLösung für die Autohersteller, reicht aber nicht aus, um dasStickoxid-Problem zu beheben. Damit bleiben de facto alle Halter derlaut Kraftfahrt-Bundesamt zugelassenen gut 15 MillionenDiesel-Fahrzeuge in Deutschland im Ungewissen, ob sie über kurz oderlang nicht doch mit einem Fahrverbot rechnen müssen."Welche Rechte habe ich als Betroffener?" "Muss ich dieWertminderung hinnehmen?" Diese Fragen treiben derzeit wohl alleDiesel-Fahrer um. Während ganz Deutschland über den Diesel-Skandalredet und die Verunsicherung groß ist, handelt der Finanz- undVersicherungsdienstleister JDC Group AG aus Wiesbaden: Er gibt denüber 16.000 Vermittlern und rund 1,2 Millionen Kunden seinerTochterunternehmen Jung, DMS & Cie., FiNUM und Geld.de dieMöglichkeit, sich über Verbraucherrechte zu informieren undSchadenersatzansprüche zu prüfen.JDC Group bietet einfache Möglichkeit zur Prüfung vonSchadenersatz"Wir wissen zwar nicht genau, wie viele Kunden unserer Vermittlereinen Diesel fahren, aber rein statistisch gesehen sind unter den 1,2Millionen Kunden rund eine halbe Millionen Diesel-Halter. Diesenwollen wir über unsere Vermittler zu ihrem Recht verhelfen", so RalphKonrad, Vorstand der JDC Group AG. "Und das völlig ohne Kostenrisikoüber unser Netzwerk und unseren KooperationspartnerVerbraucherhilfe24", unterstreicht Konrad."Als Online-Plattform Geld.de können wir sogar direkt per Klickauf alle betroffenen Kunden zugehen, die in den vergangenen Jahrenfür ihr Diesel-Fahrzeug eine KFZ-Versicherung berechnet haben unddiese somit höchst effizient anschreiben. Das ist zielgenaueKundenansprache mit direktem Mehrwert auf Datenbasis", so StefanBachmann, CDO und ex-Google-Manager mit Fokus auf dasDirektkundengeschäft im JDC Group AG Vorstand.Auch Nicht-Geld.de-Kunden können sich informieren und aufeinfachem Weg kostenfrei Schadenersatzansprüche prüfen: Dafür wurdejetzt die Webseite diesel.geld.de freigeschaltet, über die sich alleDieselfahrer informieren können, ob sie Rechtsansprüche geltendmachen können, wie groß die Erfolgschancen sind und wie derorganisatorische Ablauf einer möglichen Klage ist. DerKooperationspartner Verbraucherhilfe24 übernimmt die Vermittlungeines auf solche Fälle spezialisierten Fachanwalts und diesachkundige gutachterliche Begleitung.Kein Prozess-/Kostenrisiko für Diesel-FahrerKlagende Diesel-Fahrer haben dabei keinerlei Prozess- oderKostenrisiko. Verbraucherhilfe24 übernimmt die kompletten Risiken desVerfahrens. Der Halter des Fahrzeugs muss dafür lediglich imErfolgsfall einen Teil der Entschädigung abtreten. Damit kann jederHalter eines Diesel-KFZ - nicht nur für Fahrzeuge aus dem VW-Konzern- ohne Risiko über einen Spezialisten Schadensersatz beantragen undmit einer Entschädigung von mehreren Tausend Euro rechnen.Berater punkten mit neuer Serviceleistung"Um so viele Kunden wie möglich zu erreichen, stellen wir denangeschlossenen Beratern und Vermittlern unserer Tochterunternehmenentsprechende Informationen zur Verfügung", so JDC-Group-VorstandKonrad. "Damit können die Vertriebspartner das hoch emotionale undaktuelle Thema Diesel-Skandal als Serviceleistung für ihreBestandskunden und zur aktiven Neukundengewinnung nutzen", ist sichKonrad sicher.Pressekontakt:Johannes SchererKommunikation & ÖffentlichkeitsarbeitARAGON MEDIA GmbHE-Mail:johannes.scherer@aragonmedia.deFon: +49 (0)89 693513 18Fax: +49 (0)89 693513 15Ralf TanzerAgenturleitung & Creative DirectorARAGON MEDIA GmbHE-Mail: ralf.tanzer@aragonmedia.deFon: +49 (0)89 693513 12Fax: +49 (0)89 693513 15BriefadresseARAGON MEDIARosenheimer Straße 13981671 MünchenOriginal-Content von: JDC Group AG, übermittelt durch news aktuell