Mehr als nur 3 % königliche Dividende: 3 Dinge, die mir die Coca-Cola-Aktie jetzt beigebracht hat

Ich habe in die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) investiert, unter anderem wegen der knapp über 3 % Dividendenrendite, die es von dem Dividendenkönig zum Zeitpunkt meiner Investition gab. Inzwischen ist die Ausschüttungsrendite etwas niedriger. Das zeigt, dass die Aktie gestiegen ist.

Ist das das Mehr, von dem ich im Titel spreche? In gewisser Weise schon. Aber blicken wir darauf, was ich bis jetzt von der Coca-Cola-Aktie mitgenommen habe. Neben ca. 3 % Dividendenrendite bei dem Dividendenkönig. Wobei ich erst zwei Ausschüttungen erhalten habe.

Dividendenkönig Coca-Cola-Aktie: Einfacher mehr Einsatz

Eine erste Lektion, die ich von der Coca-Cola-Aktie mit ihren 3 % Dividendenrendite mitgenommen habe, ist die folgende: Es lässt sich einfacher ein höherer Einsatz in eine derartige Aktie investieren. Gemeint ist ein konservativer Dividendenkönig mit einer zeitlosen Marke, der wiederum ein Produkt bedient, das jeder Verbraucher kennt und auch viele schätzen.

Ich selbst bin direkt zu Beginn mit einem höheren Einsatz gestartet. Auch, weil der Dividendenkönig knapp über 3 % Dividendenrendite besaß und ich ein größeres passives Einkommen erhalten wollte. Die zeitlose, starke Marke und das einfache, erfolgreiche Geschäftsmodell sind mir jedoch eine große Hilfe gewesen, um direkt mehr zu investieren.

Das passive Einkommen zu maximieren, indem man mehr Geld in zeitlose, starke Dividendenaktien investiert, kann entsprechend ein Ansatz sein. Die Coca-Cola-Aktie zähle ich ohne Zweifel zu diesem Kreis dazu. Wenn die Dividendenrendite früher oder später erneut über der Marke von 3 % liegt, so würde ich wieder einen höheren Einsatz nachschießen.

Starke Marken und die Inflation

Dass ich die Coca-Cola-Aktie im Spätsommer des letzten Jahres gekauft habe, das ist im Nachhinein ein echter Glücksgriff gewesen. Zumindest vom Timing her. In Zeiten der steigenden Inflation sind es solche Qualitätsaktien, die plötzlich wieder beliebter sind denn je. Auch deshalb liegt die Dividendenrendite jetzt unter der Marke von 3 %.

Der Dividendenkönig besitzt daher nicht nur eine starke Marke, auf die man eine Investitionsthese aufsatteln kann. Nein, sondern zugleich auch ein schützendes Geschäftsmodell in jedem Marktumfeld. Moderate Renditen sind die Folge. Vor allem wenn die Bewertung eben nicht zu teuer ist, ist die Aktie eine clevere, zeitlose Investition für langfristig orientierte Investoren. Die Qualität ist jedenfalls bestechend, gerade in der jetzigen Zeit, in der das Management diese starke Marke für ein moderates, ausgleichendes Wachstum verwenden kann.

Coca-Cola-Aktie: Waren in dem Marktumfeld attraktiv

Die erste Position bei der Coca-Cola-Aktie habe ich mit über 3 % Dividendenrendite eröffnet. In dem Marktumfeld ist das sogar ein attraktiver Wert gewesen. Es hat zwar zugegebenermaßen andere Dividendenaktien mit höheren Ausschüttungsrenditen gegeben. Ja, sogar im adeligen Umfeld. Aber: Man muss als Investor eben auch die Markenstärke und die besondere, defensive Klasse würdigen.

Mit DAX und S&P 500 in der Nähe des Rekordhochs hatte diese Qualitätsaktie noch ein gewisses Aufholpotenzial. Mittel- bis langfristig sollte das Management der Coca-Cola-Aktie ein beständiges, zumindest leichtes bis moderates Wachstum erzielen können. Das ist ebenfalls ein Teil der Investitionsthese, die mit der Qualität die moderate Bewertung abgebildet hat.

