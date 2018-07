Garching (ots) -Eine Konsumentenstudie von LEDVANCE deckt Wissensdefizite in Bezugauf die anstehende nächste Stufe des "Halogenlampenverbots" inDeutschland und Europa auf.Eine von LEDVANCE beauftragte internationale Konsumentenstudie hatsignifikante Wissenslücken zum bevorstehenden "Halogenlampenverbot"zutage gefördert: So ist mehr als jedem zweiten Verbraucher inDeutschland nicht bekannt, dass ab September 2018 unter anderem dieweitverbreitete Halogen-"Glühlampe" EU-weit nicht mehr in den Verkehrgebracht werden darf. Ergänzt man die Zahl derer, die davon zwargehört haben, sich über die Konsequenzen aber im Unklaren sind,erhöht sich die Zahl um weitere 15 Prozent. Besonders prägnant: Vielederjenigen, die vom "Verbot" nichts wissen, schätzen ihr Wissen zurLichttechnik als hoch ein.Seit Herbst 2009 verschwinden energieineffiziente Lampen durcheine europäische Verordnung schrittweise vom Markt. Für Händler undProduzenten ändert sich zum 1. September dieses Jahres einiges, denndann tritt die nächste Stufe des "Halogenlampenverbots" in Kraft. Diehat zur Folge, dass die betroffenen Produkte in Deutschland undEU-weit nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Das"Verbot" umfasst vor allem die weitverbreiteten, klassischenHalogen-"Glühlampen" mit einem typischen Glaskolben, die rundum Lichtabgeben, einen E27- oder E14-Schraubsockel besitzen und ohne Trafobetrieben werden. Auch einige ungerichtete Halogenlampen mitSteck-Sockel vom Typ G4 oder GY6.35 sind betroffen. Verbraucherspüren die Auswirkungen des "Verbots" allerdings erst mitVerzögerung, nämlich dann, wenn die Restbestände bei den Händlern vorOrt zur Neige gehen. Insofern haben sie ausreichend Zeit, ihreBeleuchtung auf moderne LED-Lampen umzustellen.Wissen um "Halogenlampenverbot" hängt mit Alter, Bildung undEinkommen zusammenBeim Blick auf die Ergebnisse der internationalenKonsumentenstudie von LEDVANCE wird klar: Es besteht noch erheblicherAufklärungsbedarf rund um das "Verbot" und dessen Auswirkungen.Allein in Deutschland hat mehr als die Hälfte (51 Prozent) derBefragten noch nie etwas vom bevorstehenden "Halogenlampenverbot"gehört. Addiert man die Zahl derer, die vom "Verbot" zwar wissen,aber nicht die daraus resultierenden Konsequenzen kennen, steigertsich der Wert um 15 Prozent und liegt damit sogar bei 66 Prozent.Auffällig: Über die Hälfte derjenigen, denen das "Verbot" unbekanntist, gehört der Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen an (56 Prozent).Noch mehr überrascht, dass nahezu die Hälfte der Befragten (62Prozent), die von der nächsten "Verbotsstufe" noch nichts gehörthaben, ihr Licht-Technikwissen als hoch oder zumindest ausreichendeinschätzen. Besonders hoch hingegen ist das Wissen in derAltersgruppe der 18- bis 39-Jährigen und bei denjenigen mit hohemEinkommen und Bildung.Der Wissensstand im LändervergleichIm europäischen Vergleich mit Frankreich, Italien, Schweden undEngland rangieren die Deutschen in der Studienauswertung mit 49Prozent im Mittelfeld, wenn es um das Wissen um die anstehendeHalogenverordnung geht. Die Engländer bilden das Schlusslicht mitlediglich 35 Prozent, gefolgt von den Schweden mit 39 Prozent.Absoluter Spitzenreiter ist hier Italien: Hier wissen 58 Prozent derBefragten über das kommende "Verbot" Bescheid."Halogenlampenverbot" spielt Verbrauchern in die KartenDie Wissensdefizite der Deutschen zum "Halogenlampenverbot"spiegeln sich auch in ihren Einkaufspräferenzen wider. So haben biszu einem Drittel der Befragten alte Lichttechnologien, wieHalogenlampen (29 Prozent) oder Glühbirnen (27 Prozent) nach wie vorauf ihrem Einkaufszettel. Dazu im Widerspruch steht, dass sich rund80 Prozent der deutschen Verbraucher Energieeffizienz, Langlebigkeitund Preis als die für sie entscheidenden Kauf-Kriterien angeben -angesichts immer günstigerer Preise bei gleichzeitig steigenderEffizienz und immer höherer Lebensdauer der LED-Lampen also genau dieKriterien, die für eine Umstellung auf die LED-Technologie sprechen.Darauf müssen Verbraucher beim LED-Lampenkauf achtenAb Herbst 2018 heißt es für Verbraucher: Umdenken. So gibt es alsErsatz für die betroffenen Halogenlampen bereits eine Vielzahl anenergie- und kosteneffizienten LED-Alternativen auf dem Markt,beispielsweise von LEDVANCE, die ihren Vorgängern täuschend ähnlichsehen. Ein gutes Beispiel sind die mit neuester Filament-Technologieausgestattetet LED Retrofit-Lampen, die nahtlos anstelle der altenHalogen-"Glühlampen" verwendet werden können. Die Ersatzprodukte gibtes in Vollglas, als dimmbare Versionen sowie in klarer oder matterAusführung. Damit sich Verbraucher in der Umstellungsphase mit denneuen Produkten zurechtfinden, sollten sie auf folgendeVerpackungsangaben der Hersteller achten:- Die LED-Kennzeichnung- Die Wattagenangabe, die sowohl die "alte" Wattage der "Glühlampeals auch die "neue" Wattage der LED-Lampe und damit indirektauch das Stromsparpotenzial angibt- Die Form: entweder klassischer Glaskolben oder Strahler- Der Sockel: entweder E27- oder E14-Schraubsockel oderStecksockel (z.B. G4 oder G6.35)- Die Lichtverteilung: entweder rundum (bei klassischerKolbenform) oder "gerichtet" (bei Strahlern)- Die Lebensdauer, angegeben in Stunden und Jahren, die wesentlichhöher ist, als die ihrer Halogen-"Vorgänger"- Die Lichtfarbe, die von Warmweiß bis zu Kaltweiß reichtÜBER DIE INTERNATIONALE ENDKONSUMENTENSTUDIE VON LEDVANCEDie internationale Konsumentenstudie wurde im Auftrag von LEDVANCEvon dem renommierten, internationalen Markforschungsinstitut ResearchNow Ende 2017 in insgesamt 9 Ländern weltweit durchgeführt -Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden, USA,Kanada, Brasilen und China. Bei der Online-Befragung wurde einrepräsentativer Querschnitt der "Online-Bevölkerung" in denAltersgruppen von 18-60 Jahren und aus unterschiedlichen Bildungs-und Einkommensgruppen und aus den unterschiedlichen Regionen zugrundegelegt. In Deutschland wurden insgesamt 1.005 Personen befragt. 