München (ots) - Mit 5,06 Millionen Zuschauern und einemMarktanteil von 17,5 % war "Heimlich! - Die großeSchlager-Überraschung" die mit Abstand meistgeseheneUnterhaltungsshow des gestrigen Abends. Die dreieinhalbstündigeSendung bot viele Überraschungen: So dankte unter anderem HeleneFischer ihrem "Entdecker", dem Komponisten und Produzenten JeanFrankfurter mit einem Medley seiner großen Hits und David Hasselhoffwurde "heimlich" eingeladen und erfüllte Oli P. einen Traum: Er sangim Duett mit ihm seinen großen Hit "I'm looking for freedom". BenZucker wurde durch seine Mutter überrascht, Eloy von der Schwesterseines verstorbenen Lebensgefährten Stephen Gateley. Simone undCharly Brunner überraschten die Zuschauer mit ihrem Liebesgeständnis.Weitere Stars der Show waren Michelle, Roland Kaiser, Beatrice Egli,Voxxclub, Oonagh, Klubbb3, Anna-Maria Zimmermann, Semino Rossi,Nicole, die Höhner, Lena Valaitis, Newcomer Kaled und viele mehr."Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung" mit Florian Silbereisenist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF inZusammenarbeit mit Jürgens TV. Weitere Infos zur Show aufwww.feste.tv.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell