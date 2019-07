Mehr als eine Million Menschen pro Jahr: Exodus aus Venezuela hält weiter an

Bonn (ots) - Mehr als vier Millionen Frauen, Kinder und Männerhaben ihre Heimat Venezuela seit 2015 verlassen. Nach Angaben derUNO-Flüchtlingshilfe gehören sie damit zu den größten vertriebenenBevölkerungsgruppen weltweit. Eine aktuelle Umfrage, basierend auffast 8.000 Interviews, belegt zudem, dass über 50% aller befragtenFamilien auf der Flucht aus Venezuela besonderen Risiken ausgesetztwaren oder immer noch sind: die Fluchtrouten, etwa über Flüsse, sindlebensgefährlich, Eltern müssen ihre Kinder betteln oder arbeitenschicken und Frauen sich prostituieren, um zu überleben. DieTransitzentren und Camps des Flüchtlingshilfswerkes der VereinenNationen (UNHCR) bedeuten für diese Menschen meist die erste Nothilfeund sind erste sichere Station. In den Nachbarländern arbeitet derUNHCR zudem mit den Behörden zusammen, um Neuankömmlinge zuregistrieren. So bekommen Flüchtlinge Zugang zu Lebensmitteln undGesundheitsversorgung, Bildung und Arbeit.Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe,dem nationalen Partner des UNHCR: "Wenn alles verloren scheint,nehmen die Menschen jedes Risiko, jede Gefahr in Kauf auf der Suchenach Sicherheit. Diese Menschen brauchen dringend Hilfe in der Notund gleichzeitig eine Perspektive und einen stabilen Alltag".Engagement zwischen Nothilfe und Perspektive Steigende Gewalt unddie Unsicherheit, wie es mit dem Land weitergeht, lassen immer mehrMenschen aus Venezuela fliehen. Aber auch der Mangel anNahrungsmitteln, Medikamenten sowie der fehlende Zugang zu Schulenoder zum Gesundheitswesen sind Gründe für die Flucht. Auch Entlangder Fluchtrouten sind UNHCR-Mitarbeiter im Einsatz: Sie verteilenTrinkwasser und Hilfspakete an die flüchtenden Menschen. Die meistengeflohenen Venezolaner leben in den lateinamerikanischenNachbarländern, wie Kolumbien, Chile oder Ecuador. Aber auch Mexikound Länder in Mittelamerika sowie der Karibik nehmen Flüchtlinge auf.Die wachsende Anzahl von Menschen, die ihre Heimat verlassen,bedeuten eine große Belastung für die Transit- und Aufnahmeländer beider Bereitstellung von Schutz- und Bildungsmaßnahmen sowie derGesundheitsversorgung. Dies führt teilweise zu strengerenGrenzkontrollen, was die Fluchtrouten wiederum gefährlicher macht, dadie Menschen diese Kontrollen umgehen wollen.Gleichzeitig arbeitet der UNHCR mit den betroffenen Regierungen imRahmen des Quito-Prozesses an Maßnahmen, um die Integrationvenezolanischer Flüchtlinge zu erleichtern, unter anderem durch eineStärkung der Registrierungs- und Dokumentationsprozesse. So sollendie Aufnahmeländer entlastet werden.Mehr Informationen sowie Unterstützungsmöglichkeiten unter:http://ots.de/qchsKUPressekontakt:Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47, tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell