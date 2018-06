Mehr als ein Sprint: Digitaler Wandel fordert von Banken Ausdauer statt Aktivismus / Expertenstudie zeigt Schwächen in der Organisation auf

Frankfurt (ots) - Für 91 Prozent der Bankmanager entscheidet derUmbau zu einer agilen Organisation über die Zukunftsfähigkeit ihresUnternehmens. Doch ihnen ist auch klar: Ein Wandel auf Knopfdruckfunktioniert in Deutschlands Instituten nicht. Die Transformationwird Jahre dauern. Zentrale Veränderungen sind daher erst in etwafünf Jahren zu erwarten. Das zeigt eine Studie, für die 150Bankmanager befragt wurden.Mehr als drei von vier Bankmanagern halten die Gefahr einerDisruption in ihrer Branche für hoch oder sogar sehr hoch. Bedrohtfühlen sie sich insbesondere durch die großen Technologiekonzerne (77Prozent) und Online-Handelsunternehmen (72 Prozent), aber auch durchFinanzdienstleister (65 Prozent), die sich konsequent mit derdigitalen Transformation befassen.Um diesen Angreifern Paroli bieten zu können, müssen Banken sichKompetenzen aneignen, die - wie die Studie zeigt - bis heute ehervernachlässigt worden sind: Schnelligkeit, Flexibilität undInnovationskraft. Diese Eigenschaften zu institutionalisieren,erfordert tiefe Eingriffe in die Strukturen."In den kommenden Jahren wird in den Instituten kein Stein auf demanderen bleiben: Prozesse, Strukturen, Systeme und dieUnternehmenskultur - alles erlebt eine Transformation hin zu eineragilen Organisation", sagt Gerald Prior, Vorstandsvorsitzender derauf Banken spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro. "Der Wegdorthin braucht zum einen Mut und ein neues Denken, zum anderen aberauch Zeit und Geduld."Um agile Strategien und Methoden überhaupt erst einmalauszuprobieren, bieten sich der Aufbau einer entsprechendenEntwicklungsumgebung oder die Zusammenarbeit mit innovativenStart-ups an. Darüber wird in den Banken zwar seit mehreren Jahrenviel gesprochen. Doch längst nicht alle Institute sind diesen Wegbereits gegangen. Nur 61 Prozent der Befragten berichten von eigenenInnovationslaboren und nur 56 Prozent von Kooperationen mitFintech-Unternehmen. Etwas höhere Zahlen ergeben sich bei denErfahrungen mit agilen Methoden. Mit Scrum und Design Thinking hatinzwischen die Mehrheit der Unternehmen Erfahrungen gesammelt, agileMethoden haben sich zumindest in den IT-Abteilungen etabliert.Die gemeinsame Studie von VöB Service, Bankmagazin, SpringerProfessional und Cofinpro belegt zudem, dass die Bankmanager esbisher zu einem großen Teil nicht schaffen, die im "Kleinen" mitAgilität gemachten Erfahrungen auf die gesamte Organisation zuübertragen. Nur 32 Prozent haben ihre ersten Erkenntnisse aus derDigitalisierung bereits in das komplette Unternehmen transferiert.Noch seltener gelingt es, konkrete agile Methoden zu etablieren.Lediglich jeder vierte Befragte sieht hier schon Erfolge.Dass Banken beim Umbau zu einer agilen Organisation im Vergleichmit anderen Branchen im Rückstand sind, ist eine Tatsache. Aber nichtdie immer wieder angeführten regulatorischen Zwänge oder fehlendefinanzielle Mittel tragen daran die Hauptschuld. Vielmehr sehen 78Prozent den Grund in überholten Strukturen, Systemen und Prozessen.43 Prozent verweisen außerdem auf eine "falsche Unternehmenskultur".Häufig rechtfertigen Bankmanager ihre Zurückhaltung in punctoAgilität auch mit der fehlenden Bereitschaft der Mitarbeiter, diesenWeg mitzugehen. Doch dieses Argument trägt nicht, wie die Studiezeigt. Nur 34 Prozent sehen wirklich die Mitarbeiter als Bremsklotz.Entscheidender ist vielmehr das Engagement der oberstenFührungskräfte. Die Ergebnisse der Studie belegen einen deutlichenZusammenhang zwischen erfolgreicher Digitalisierung und einemTop-Management, das als echter Antreiber des Wandels voranschreitetund die notwendigen Impulse setzt.Die Bankenstudie Agile Organisation können Sie unter folgendemLink downloaden: https://cofinpro.de/studie-agile-organisation/Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowiedie führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 alsmitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen 145 Bank- und Technologieexperten.Das Haus hat 2018 zum achten Mal in Folge vom Great Place to Work®Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell