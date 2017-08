"Mehr als ein Konzertbesuch": MDR MUSIKSOMMER 2017 begeisterte Tausende (FOTO)

Leipzig (ots) -Mit einem Konzert in Havelberg am gestrigen Sonntag, 27. August,ist der diesjährige MDR MUSIKSOMMER zu Ende gegangen. In neun Wochenund 43 Konzerten standen nationale und internationale Stars mit Musikaus sieben Jahrhunderten auf den Bühnen in ganz Mitteldeutschland. Imkommenden Jahr eröffnet das Festival am 30. Juni im Magdeburger Dom.Mit einem Spiritual, gesungen vom kalifornischen VokalensembleChanticleer, verklangen am gestrigen Sonntag im Havelberger Dom dieletzten Töne des 26. MDR MUSIKSOMMERS.Dank der durchweg sehr gut besuchten Veranstaltungen, 15 davonausverkauft, sei das mitteldeutsche Festival ein großer Erfolg,resümiert Heiner Louis, Leiter der veranstaltenden Hauptabteilung MDRKLASSIK. Bereits beim feierlichen Eröffnungskonzert mit denMDR-Ensembles und Alina Pogostkina unter Leitung von Risto Joost warder Erfurter Dom bis auf den letzten Platz gefüllt. Weit über 15.000Besucherinnen und -besucher wurden insgesamt bei den 43 Konzertenverzeichnet. Bei überwiegend gutem Wetter konnten auch fast alleOpen-Air-Veranstaltungen wie geplant stattfinden; lediglich einKonzert in Meiningen wurde vorsorglich nach drinnen verlegt. Inseiner 26. Ausgabe war das Festival neun Wochen lang zu Gast inKirchen, Parks und Schlössern der drei mitteldeutschen Bundesländerund belebte dabei insgesamt 37 Orte zwischen Zittau, Eisenach, BadElster und Havelberg mit Klassik- und Crossover-Konzerten.Das Publikum wusste auch die vielen Zusatzangebote rund um dieKonzerte zu schätzen: Die zahlreichen Führungen durch Klöster, Burgenund Innenstädte der Konzertorte waren annähernd alle im Vorausausgebucht. Heiner Louis hierzu: "Der MDR MUSIKSOMMER ist mehr alsein Konzertbesuch, das wird mit Blick auf die Resonanz auf unsereAngebote klar. Mit unseren Konzerten und Führungen bieten wir eintouristisch attraktives Gesamtpaket von überregionaler Strahlkraft,das von unserem Publikum begeistert aufgenommen wird. Deshalb werdenwir im nächsten Jahr die Zusatzangebote inhaltlich und zahlenmäßigausweiten."Wie in den Jahren zuvor konnten auch für 2017 wieder neue MDRMUSIKSOMMER-Spielorte erschlossen und erfolgreich eingeführt werden,wie beispielsweise die Klosterkirche Ilsenburg im Harz mit einemausverkauften Konzert des Vokalensembles Sjaella. Das gehe jedoch nurmit der entsprechenden Unterstützung vor Ort, betont der Manager desFestivals, Oliver Jueterbock und dankt allen Partnern, die mit ihremEngagement den MDR MUSIKSOMMER, teilweise seit vielen Jahren,begleiten. Die Wartburg mit der ältesten Konzertreihe des Festivals,der Konzertstall in Seggerde, wo landwirtschaftliche Maschinenzugunsten von Künstlern und Publikum weichen, oder auch dieKlosterkirche in Grimma seien hier nur beispielhaft erwähnt.AusblickDer MDR MUSIKSOMMER lädt im kommenden Jahr vom 30. Juni bis zum 1.September zu insgesamt 48 außergewöhnlichen Konzerterlebnissen inganz Mitteldeutschland. Im feierlichen Eröffnungskonzert präsentierendie MDR-Ensembles im Magdeburger Dom Werke von Bach, Mendelssohn undBernstein unter Leitung von Kristjan Järvi.Der Vorverkauf startet am 6. November 2017: MDR-Ticketgalerie(0341.94 67 66 99, www.mdr-tickets.de).Weitere Informationen: www.mdr-musiksommer.dePressekontakt:Miriam Ritter, Referentin Presse | Online, HA MDR Klassik, Tel.:0341/300-8704, Fax: 0341/300-29-8704, Mobil:(0160) 97 86 86 20,Miriam.Ritter@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell