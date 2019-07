Mehr als die Hälfte des enormen Betriebsverlustes im vierten Quartal von Canopy Growth wurde aus diesem überraschenden Grund verursacht

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Canopy Growth (WKN:A140QA) hat die Anleger mit seinen Ergebnissen des vierten Quartals 2019 in der vergangenen Woche nicht gerade begeistert. Der kanadische Cannabis-Produzent verzeichnete in allen Bereichen einen niedrigeren Cannabis-Absatz als im Vorquartal, der Gesamtumsatz stieg vor allem dank der Übernahme des deutschen Verdampferherstellers Storz & Bickel. Canopy verzeichnete auch einen enormen operativen Verlust von fast 175 Mio. Kanadischen Dollar – mehr als das Dreifache des operativen Verlustes im Vorjahreszeitraum.

Wie zu erwarten war, spielten erhöhte Ausgaben für Vertrieb und Marketing sowie allgemeine und administrative Funktionen eine große Rolle für den größeren operativen Verlust von Canopy. Darüber hinaus gab das Unternehmen deutlich mehr für Forschung und Entwicklung aus und stand höheren übernahmebedingten Kosten gegenüber.

Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der weit über die Hälfte des Betriebsverlustes von Canopy Growth im vierten Quartal und fast ein Drittel des Nettoverlustes von 323,4 Mio. Kanadischen Dollar ausmachte. Du wirst überrascht sein, welcher Faktor das ist, der die Fähigkeit des Unternehmens, einen Gewinn zu erzielen, erheblich behindert.

Verteilung des Reichtums

Canopy Growth verzeichnete im vierten Quartal 74,7 Mio. Kanadische Dollar im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsaufwendungen. Darüber hinaus wurden weitere 18,5 Mio. Kanadische Dollar für aktienbasierte Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit Meilensteinen bei Übernahmen ausgewiesen. Insgesamt gingen im letzten Quartal mehr als 93 Mio. Kanadische Dollar an die Mitarbeiter von Canopy Growth für Aktien- und Optionsvergütungen, die über ihre Gehälter hinausgehen.

Die einzigen Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung von Canopy Growth, die noch höher waren als dieser Posten, waren die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 133,5 Mio. Kanadischen Dollar. Dieser Aufwand resultierte aus einer Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der Wandelanleihe von Canopy. Da die Aktien von Canopy Growth stiegen, musste das Unternehmen seinen Aufwand für die Schuldverschreibungen erhöhen, die in Zukunft in Aktien umgewandelt werden können.

Der aktienbasierte Vergütungsaufwand von Canopy Growth war deutlich höher als von den Analysten erwartet. Die aktienbasierten Vergütungen lagen auch höher als die, die von den nächsten drei größten kanadischen Cannabis-Produzenten nach Marktkapitalisierung, Aurora Cannabis, Cronos Group und Tilray, zusammen gemeldet wurde.

Fantastisch?

Bruce Linton, Gründer und Co-CEO von Canopy Growth, verteidigte die enormen Kosten für die Mitarbeiteraktien seines Unternehmens in einem Telefoninterview mit MarketWatch letzten Freitag. Er sagte: „Ich denke, die Leute sollten sagen: Das ist fantastisch.“

Lintons Idee ist, dass jeder Mitarbeiter von Canopy Growth und anderen Cannabis-Unternehmen mit einem Gehalt von weniger als 200.000 Kanadischen Dollar am ersten Tag nach der Einstellung das 1,5-Fache seines Gehalts in Aktienoptionen erhalten sollte. Seiner Ansicht nach macht die Gewährung von Optionen an Mitarbeiter das Gesamtgeschäft stärker.

Diese Perspektive ist in vielerlei Hinsicht nachvollziehbar. Mitarbeiter, die Aktienoptionen besitzen, haben ein persönliches Interesse daran, den Erfolg zu unterstützen. Denn wenn das Unternehmen langfristig erfolgreich ist, gewinnen alle Aktionäre.

Es gibt jedoch Nachteile. Linton räumte ein: „Wenn wir keine derartigen Vergütungen zahlen müssten, hätten wir einen viel geringeren Verlust.“ Canopy könnte auch gezwungen sein, neue Aktien auszugeben, wenn Mitarbeiter ihre Optionen ausüben. Aber Linton sagte MarketWatch, dass Canopy Growth ohne die Optionen, die es den Mitarbeitern gewährt, „ein viel schlechteres Unternehmen“ sein würde.

Was könnte das Thema irrelevant machen?

Die Realität ist, dass die meisten Aktionäre von Canopy Growth sich derzeit keine allzu großen Sorgen um den enormen operativen Verlust oder den sich ausweitenden Nettoverlust machen. Wahrscheinlich werden auch die Aktienoptionen der Mitarbeiter nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Schließlich ist die Aktie in diesem Jahr bereits um mehr als 40 % gestiegen.

Langfristig könnte das Thema der Mitarbeiteraktienoptionen von Canopy irrelevant werden, da das Unternehmen den Investoren in der Zukunft beeindruckende Renditen liefern könnte. Die wichtigsten Chancen, wie Canopy das erreichen kann, liegen in der Tatsache, dass Canopy weiterhin über einen führenden Marktanteil auf dem kanadischen Marihuana-Markt für Erwachsene verfügt, ein starkes Wachstum auf den internationalen medizinischen Cannabis-Märkten generiert und in die USA expandiert.

Die gute Nachricht ist, dass Canopy in all diesen Punkten die richtigen Dinge zu tun scheint. Selbst bei einem Rückgang der Freizeitumsätze im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal sollte Canopy in der Lage sein, sich zu erholen, da das Unternehmen die Produktionskapazitäten erhöht und mehr Einzelhandelsstandorte eröffnet. Die Erhöhung der Kapazität sollte dem Unternehmen auch helfen, den internationalen Umsatz zu steigern.

Canopy ist wohl in der besten Position aller kanadischen Cannabis-Unternehmen, um in den USA Fuß zu fassen. Der Bau einer großen Hanfproduktionsanlage im Bundesstaat New York schreitet voran. Canopy Growth ist auch gut positioniert und kann den in den USA ansässigen Cannabis-Betreiber Acreage Holdings erwerben, falls es in den USA zu einer Legalisierung kommt.

Natürlich ist es unmöglich, genau festzustellen, ob die Mitarbeiteraktienoptionen für Canopy in Zukunft wirklich einen Unterschied machen. Aber wenn dieser Erfolg kommt (wie ich vermute), ist es wahrscheinlich, dass es dann niemanden mehr interessiert.

Superzyklus Cannabis — jetzt profitieren! Das Potenzial für die Cannabis-Unternehmen ist enorm. Doch welche Aktien werden im Zuge einer weiteren Legalisierung von Cannabis die Nase vorne haben? Im brandneuen Bericht 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana schauen wir uns 3 Aktien in diesem neuen Boom-Markt genauer an. Wo liegen die Chancen, wo die Risiken? Alles was du wissen musst um dir eine fundierte Meinung zu diesen 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana zu bilden! Klicke hier und fordere ein Gratis Exemplar dieses neuen Sonderberichts jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 25.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019