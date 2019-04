Mehr als die Hälfte aller Frauen macht einen großen Fehler mit ihrem Geld

Wenn es um das Geldmanagement geht, sind Frauen in vielerlei Hinsicht hervorragend, auch bei der Zukunftsvorsorge. So hatten fast drei Viertel der in der Fidelity Women and Investing Study 2018 befragten Frauen bereits Pläne, ihr Geld innerhalb der nächsten sechs Monate stärker für sich arbeiten zu lassen.

Leider gibt es einen sehr wichtigen Bereich, in dem Frauen zu kurz kommen: Investitionen. Für die Zurückhaltung der Frauen, ihr Geld auf dem Markt anzulegen, gibt es viele Gründe. Dennoch kann das Versäumnis, herauszufinden, wie man ein aktiver Investor wird, sie die Möglichkeit kosten, ein echtes Vermögen aufzubauen.

Die gute Nachricht ist, dass es einfache Möglichkeiten gibt, mit dem Investieren zu beginnen, und du musst kein Börsen-Guru sein, um dein Geld auf dem Markt anzulegen.

Frauen machen große Fehler, wenn es um Investitionen geht

Laut Fidelity legen nur 44 % der Frauen ihre Ersparnisse auf Investmentkonten an. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte aller Frauen – 56 % — kein Geld auf den Markt bringen. Bei den Männern hingegen investieren 59 % der Befragten Geld, das nicht für den Ruhestand vorgesehen ist, auf dem Markt.

Frauen ziehen es vor, ihre Ersparnisse in Barmitteln oder Bankkonten zu halten, fand Fidelity heraus. Obwohl das für einen Notfallfonds in Ordnung ist, hinterlegen viele Frauen erhebliche Mengen an nicht dringend benötigten Ersparnissen auf Bankkonten, die durchschnittlich weniger als 1 % Rendite bringen.

Dazu gehört ein Drittel der befragten Frauen, die über mindestens 50.000 US-Dollar an Ersparnissen auf einem Sparkonto verfügen, die weder für den Ruhestand noch für Notfälle gedacht sind. Das ist eine Menge Geld, die hier auf Bankkonten liegt und fast nichts dazu beiträgt, um das Vermögen zu vermehren.

Warum investieren Frauen nicht?

Die Gründe dafür, warum so viele Frauen nicht investieren, überraschen nicht. Viele wissen nicht, wie sie anfangen und wofür sie ihr Geld einsetzen sollen.

Tatsächlich gaben nur 1 von 4 befragten Frauen an, dass sie mit ihrem Investmentwissen zufrieden sind. Nur 44 % glaubten zu wissen, welche Schritte sie unternehmen müssten, wenn sie heute 25.000 US-Dollar für eine Investition erhalten würden.

Außerdem gab die Mehrheit der Frauen — 65 % — an, dass sie mehr darüber erfahren müssten, wie man einzelne Aktien auswählt, bevor sie ihr Geld auf dem Markt anlegen könnten.

Was verlieren Frauen, wenn sie nicht investieren?

Während die Angst vor dem Investieren verständlich ist, sollte tatsächlich auch nicht zu investieren eine beängstigende Aussicht sein.

Wenn du dein Geld nicht an die Börse bringst, sondern es nur 1 % oder 2 % Zinsen auf einem ertragsstarken Sparkonto verdienen lässt, verzichtest du auf Tausende von Dollar an potenziellen Renditen.

Sagen wir, du hast wie etwa ein Drittel der von Fidelity befragten Frauen 50.000 US-Dollar angespart. Wenn dieses Geld über 10 Jahre in ein ertragsstarkes Sparkonto investiert wird, das 2 % abwirft (was für ein Sparkonto schon recht großzügig ist), hättest du nach 10 Jahren etwa 60.960 US-Dollar — das wäre ein Gewinn von nur 10.960 US-Dollar.

Doch wenn du die 50.000 US-Dollar an den Markt bringst und 7 % Rendite verdienst, was eine ziemlich angemessene Rendite ist, bekämst du etwa 98.371 US-Dollar heraus. Du hättest 48.371 US-Dollar verdient! Das sind 37.411 US-Dollar mehr, als wenn du dein Geld auf dem Sparkonto gelassen hättest. Fast 40.000 US-Dollar zu verlieren, weil du Angst hast, dein Geld auf den Markt zu bringen, ist definitiv kein guter finanzieller Schritt.

Wie kann man mit dem Investieren beginnen?

Die gute Nachricht ist, dass du kein großes Fachwissen brauchst, um dein Geld auf dem Markt anzulegen. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu investieren, die wertvolle Beratung bieten und einen großen Teil der grundlegenden Investitionsarbeit für dich erledigen.

Eine Option ist ein Robo-Berater, wie z. B. Wealthfront oder Betterment. Diese Konten stellen dir einige Fragen über deine Investitionsziele und deinen Zeitplan für die Verwendung des Geldes. Dann investieren sie. Der Robo-Berater baut ein diversifiziertes Portfolio für dich auf und unternimmt Schritte, um die Steuerkosten für die Investitionen niedrig zu halten. Der Vorteil eines Robo-Beraters ist, dass du wirklich nichts wissen musst, aber der Nachteil ist, dass du eine Gebühr für den Beratungsdienst bezahlst.

Eine bessere Lösung ist, einfach ein paar ETFs zu kaufen, um selbst ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. ETFs oder Exchange Traded Funds sind Pakete von Wertpapieren, die dir Zugang zu einer Vielzahl von Anlageklassen bieten. Viele verfolgen spezifische Marktindizes, wie z. B. den Dow Jones Industrial Average.

Wenn du dir ein paar ETFs aussuchst, die verschiedene Marktsegmente verfolgen oder dir Zugang zu verschiedenen Arten von Vermögenswerten bieten, ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios einfach und unkompliziert. Du kannst online eine Reihe von Vorschlägen für ETFs finden, die ein komplettes Portfolio bilden können, so dass du einfach eines dieser Modellportfolios auswählen kannst.

Lass dich von der Angst nicht davon abhalten, die Rendite zu erzielen, die du verdienst

Wenn du zu der Mehrheit der Frauen gehörst, die über ihr Rentenkonto hinaus nicht investieren, ist jetzt die Zeit gekommen, ernsthaft darüber nachzudenken, wie du deine Ersparnisse für dich arbeiten lassen kannst.

Investiere dein Geld einfach mit einem Robo-Berater oder eröffne ein Brokerage-Konto und wähle ein paar ETFs, in die du investieren willst. Damit kannst dich auf einen weitaus größeren Erfolg einstellen, als wenn du dein Geld auf einem Sparkonto lässt, das kaum mit der Inflation Schritt hält.

