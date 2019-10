Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 20. Oktober ging der 2.Halbmarathon "Wind Power" im Bezirk Dafeng, Stadt Yancheng,erfolgreich zu Ende. Mehr als 6.000 Läufer und Läuferinnen aus dernationalen neuen Energiewirtschaft und anderen Bereichen nahmen andem Langstreckenlauf teil. Der Wettbewerb bestand aus drei Gruppen -Halbmarathon, Health Running und Mini Running, so dasInformationsbüro des Bezirks Dafeng.Der "Wind-Power"-Marathon ist die erste Marathonveranstaltunginnerhalb der Windkraftindustrie und er ist bestrebt, eine Reihe vonVeranstaltungen der Industriemarke zu organisieren. Die diesjährigeVeranstaltung war der zweite Wettbewerb und wurde in die Klasse Ahochgestuft. Nach dem Erfolg der Vogelschutzgebiete entlang der Küstedes Gelben Meeres-Bohai-Golfes von China (Phase I) als Weltkulturerbelautet das Thema nun "Green Dafeng, Innovative Goldwind" imMittelpunkt. Dabei stehen grüne, gesunde und umweltfreundliche Ideenim Mittelpunkt und es wird eine "Null-Abfall"-Inititative lanciert,um eine wirklich grüne und umweltfreundliche Sportveranstaltung zuschaffen.Als "Green Card" in der neuen Energie- und Sportindustrie legtedie Veranstaltung zweifellos den "Turbogang" für den industriellenWandel und die grüne Entwicklung von Dafeng ein.In den letzten Jahren hat Dafeng sich auf seine einzigartigenVorteile in den Bereichen Meeresressourcen und Windkraft sowie aufdie nationale touristische Demonstrationszone und die erste Chargeökologischer Demonstrationszonen des Landes stützen können und soeine starke Entwicklung im Sektor für neue Energie- und Anlagenbauerreicht. Das Projekt "Tourismus +" hat große Fortschritte gemacht.Hanergy Hanwa mit Gesamtinvestitionen von 6,4 Milliarden Yuan,Sunway-Seekabel mit Gesamtinvestitionen von 5 Milliarden Yuan,Chundian Technology mit Gesamtinvestitionen von 2,5 Milliarden Yuanund andere Projekte der neuen Energie- und Anlagenbauindustrie wurdenunterzeichnet. Longyuan Power, Canadian Solar, Runlong Wind Power undYongjia Power werden in Betrieb genommen. Unterstützt durch dasYellow Sea Wetland und den nationalen landschaftlich reizvollen Ortder Kategorie 5A, wurde die Stadt Milu mit einer Gesamtinvestitionvon 3 Milliarden Yuan umfassend gefördert, wobei die Ökosiedlung PlumBay vollständig integriert wurde und der Bau einer autofreien,langsam lebenden Stadt mit Miniaturlandschaft beschleunigt wurde. Dieneue Energiewirtschaft schließt sich weiterhin an und hat Strom indie wirtschaftliche Transformation von Dafeng gespeist. Immer mehrTourismuslandschaften bereichern den ökologischen Garten von Dafeng.Durch die Beschleunigung des Projektbaus und das Ebnen des Wegesfür eine ökologische Entwicklung wird das bereits grüne Dafeng immerbesser.Pressekontakt:Frau ShenTel: 86 10 63074558Original-Content von: The Information Office of Dafeng District, Yancheng Municipal Government, übermittelt durch news aktuell