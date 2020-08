Mehr als 5 % Dividendenrendite: 1 ETF & 1 Aktie, die du jetzt kennen solltest!

Mehr als 5 % Dividendenrendite können für Einkommensinvestoren ein attraktives Ziel sein. Häufig findet man bei solchen ausschüttenden Aktien einen spannenden Kompromiss zwischen günstiger Bewertung und hohem Maß an Beständigkeit. Oder aus Chance und Risiko eben.

Dennoch ist es für Foolishe Investoren so manchmal gar nicht leicht, spannende Aktien mit einer Dividendenrendite von 5 % oder mehr zu identifizieren. Oder auch einen ETF, der einen solchen Gesamtmix bietet, ohne dabei an Qualität einzubüßen.

Lass uns daher heute einen Foolishen Blick auf beides riskieren: Denn grundsätzlich existieren spannende und starke Möglichkeiten, wie man 5 % Dividendenrendite mit beidem bekommen kann. Und das, ohne auf Sicherheit und Qualität verzichten zu müssen.

5 % Dividendenrendite mit ETF: Das ist die Lösung

Wer 5 % Dividendenrendite mit einem ETF ergattern möchte, der hat häufig ein Problem: Marktbreite Indizes besitzen solche Ausschüttungsrenditen regelmäßig nicht. Speziellere Varianten, die High-Yield oder Select Dividend in ihrem Titel tragen, vernachlässigen hingegen häufig die Qualität. Es könnte jedoch einen Passivfonds geben, der beides auf sich vereint: Den iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF.

Dieser sehr spezielle ETF investiert in Aktien, die Qualität mitbringen, und ist mit 304 verschiedenen und globalen Namen vergleichsweise diversifiziert. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,38 % ist der Passivfonds sogar vergleichsweise günstig. Wobei der ETF letztlich in einer voll-replizierenden und ausschüttenden Variante erhältlich ist. Für die letzten zwölf Monate sind dabei 0,2974 US-Dollar Dividende ausgezahlt worden, die bei einem aktuellen Fondskurs von 5,20 US-Dollar (19.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 5,71 % entsprechen würden.

Pharma-Aktien nehmen mit ca. 18 % den größten Anteil an dem Index ein, Telekom-Aktien und Versorger kommen hingegen auf weitere 7 %. Insgesamt zeigt sich, dass viele Aktien aus eher defensiveren und unzyklischen Bereichen kommen. Die Top-10 der größten Beteiligungen offenbaren hingegen ebenfalls einen bekannteren Kreis und viel Qualität. So sind beispielsweise Dividendenaristokraten primär in dem ETF vertreten. Der iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF ist somit unterm Strich eine spannende und diversifizierte Wahl, um über 5 % Dividendenrendite erhalten zu können. Das kann man sich durchaus einmal näher ansehen.

Aktie mit 5 % Dividendenrendite: Medical Properties

Eine Aktie, die es hingegen auf eine Dividendenrendite von über 5 % bringt, ist derzeit die von Medical Properties. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt derzeit quartalsweise 0,27 US-Dollar im Vierteljahr aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 18,64 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von 5,79 %. Ebenfalls ein ziemlich attraktiver Wert.

Existieren Probleme bei Medical Properties? Eigentlich derzeit absolut gar nicht. Das zweite Quartal ist weiterhin sehr erfolgreich gewesen, die Funds from Operations kletterten sogar im Jahresvergleich um 22,5 % auf 0,38 US-Dollar. Das derzeitige Ausschüttungsverhältnis beläuft sich daher auf einen Wert von 71 %, der noch immer viel Spielraum für künftige Erhöhungen zulässt. Oder aber einen Puffer nach unten, falls das Zahlenwerk mal rückläufig sein sollte.

Die Ausrichtung von Medical Properties ist ebenfalls defensiv: Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, vornehmlich Krankenhäuser, sind schließlich alles andere als zyklisch. Das kann für langfristig solide Funds from Operations und damit verbunden Dividenden stehen. Ein ziemlich interessanter Mix, der für Einkommensinvestoren ebenfalls interessant sein kann.

Es gibt attraktive Optionen!

Wer als Investor daher 5 % Dividendenrendite oder mehr erhalten möchte, der besitzt auch heute noch einige spannende Optionen. Der iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF kann eine starke ETF-Lösung sein. Die Aktie von Medical Properties hingegen ist ein spannender Ausschütter, der hier ebenfalls liefern kann. Jetzt liegt es an dir, die für dich bestmöglichen Einkommenschancen zu identifizieren.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

