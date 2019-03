Mehr als 50 minderjährige Kinder in Obhut deutscher IS-Kämpfer

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Islamisten, die seit 2013 nach Syrien und in den Irak ausgereist sind, haben mehr als 50 minderjährige Kinder. "Diese Angaben basieren auf Informationen des Bundeskriminalamtes", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagsausgaben). Laut Bundesinnenministerium sind von den gut 1.050 ausgereisten deutschen Islamisten bereits rund 300 wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Etwa 200 der ausgereisten Personen seien in Syrien oder dem Irak ums Leben gekommen, weitere 100 verschollen. Die übrigen seien noch im Kampfgebiet oder hätten sich in zentralasiatische Nachbarstaaten abgesetzt. "Wir gehen davon aus, dass eine niedrige dreistellige Zahl unter den aus Deutschland ausgereisten Islamisten mit Doppelpass ist", sagte ein Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem RND. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums befanden sich zu Beginn dieser Woche 51 Deutsche in den Händen kurdischer Kräfte der syrischen Opposition.