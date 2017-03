Mehr als 50 Tagungsveranstalter unterzeichnen auf IT&CM 2017 Verträge zum Ausrichten ihrer nächsten Veranstaltung in Hangzhou

Das Event "Hangzhou, Inspiring New Connections" auf derdiesjährigen IT&CM lockt Besucher an den Stand von Hangzhou;Beliebtheit als MICE-Ziel (Meetings, Travel Incentives, Conventionsand Exhibitions) beschert der Stadt einen TourismusboomSchanghai (ots/PRNewswire) - Business Events Hangzhou brachte eineDelegation von 14 MICE-Dienstleistern zur Incentive Travel &Conventions, Meetings China (IT&CM China) 2017, die vom 21.-23. Märzin Schanghai stattfand. Seit dem Auflegen von "Hangzhou, InspiringNew Connections" als Marke hat Business Events Hangzhou viel Arbeitin die Steigerung des Bekanntheitsgrads der Marke investiert.Eine mehrdimensionale Interpretation der neuen Marke "Hangzhou,Inspiring New Connections"Das neue und stark visuell geprägte Design des Stands von Hangzhourepräsentiert das Event selbst mit dem Buchstaben C, der ersteBuchstabe in "Conference", die Abkürzung für dieCelsius-Temperaturskala °C (ebenfalls das Jahresthema für Hangzhouals MICE-Ziel) und die neue "Connection" zwischen HangzhousMICE-Ressourcen und internationalen Märkten.VR-Technologie verleiht der Marke ein neues visuelles Erlebnis.Auf der Ausstellung wurden Besucher mit VR-Brillen ausgestattet undkonnten so in eine reale Perspektive von Hangzhou als Tagungszieleintauchen. Einige der Besucher zeigten sich begeistert von demPotenzial dieser Technologie bei der Simulation von Reiseerfahrungen.LinkedIn wird jetzt zu Werbezwecken innerhalb und außerhalb Chinasgenutzt, indem Firmenseiten auf der US-amerikanischenSocial-Networking-Plattform angelegt werden. Die Kombination ausSocial-Media-Plattformen wie Facebook, Weibo und Wechat schuf einebreite Matrix zur Bewerbung des Events und trug dazu bei, dassinternationale Tagungsveranstalter umfassend über Hangzhou alsMICE-Ziel informiert wurden.G20-Gipfel in Hangzhou zeigt immer noch WirkungAuf der diesjährigen IT&CM lockte Hangzhou viele Besucher an denStand. Es fanden mehr als 600 direkte Verhandlungsgespräche statt,und die Delegation freute sich über mehr als 50 ratifizierteVerträge.Hangzhou hat 2017 bereits mehrere Events zur Markenwerbungaufgelegt, darunter CEO Fam Trip, Hangzhou MICE Promotion Season undHangzhou Special Offer Year Campaign 2017. Damit sollen mehrnationale und internationale Tagungen in die Stadt geholt werden.Hangzhou zeigt sich seit dem G20-Gipfel immer mehr in eineminternationalen LichtEine wichtige Aufgabe von Business Events Hangzhou ist die weitereSchärfung des Markenimage und die Anknüpfung an das, was bereitsbegonnen wurde: Der Wandel von Hangzhou hin zu einer echteninternationalen City durch den Aufbau einer kompletten Infrastruktur,die eine universelle Plattform für Tagungs- und Reisedienstleistungenunterstützen kann, und die Herausstellung der besonderen Qualitätenvon Hangzhou, um die Stadt als internationales MICE-Ziel zupositionieren.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/482643/Business_Events_Hangzhou.jpgPressekontakt:Liying ZHANG+86-10-8421-1113*1030zhangly@trendscn.comOriginal-Content von: Business Events Hangzhou, übermittelt durch news aktuell