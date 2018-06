Hamburg (ots) - Zum vierten Mal bietet der NDR dasUnterrichtsprojekt "Hörspiel in der Schule" an - mit überwältigenderResonanz: 511 Anmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern aus Schulen inganz Norddeutschland sind bis zum Ende der Bewerbungsphaseeingegangen.Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk: "Das nach wie vorgroße Interesse der Lehrerinnen und Lehrer in Norddeutschland am'Hörspiel in der Schule' freut mich sehr. Rund 2100 Bewerbungen seitdem Start im Jahr 2013 sind ein eindrucksvoller Beleg für den Erfolgunseres Unterrichtsprojekts, das wir gemeinsam mit den Lehrkräftenrealisieren. Schülerinnen und Schüler lernen, wie emotional undeindringlich sich Sprache, Text, Musik und Geräusche zu einemHörspiel verbinden und so eine ganz besondere Kunstform des Radiosentsteht. Besonders erfreulich ist die hohe Zahl vonInklusionsklassen bzw. Klassen mit Förderschwerpunkt, die sichangemeldet haben."Am "Hörspiel in der Schule" können insgesamt 50 Schulen ausNiedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommernteilnehmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NDR Info, N-JOY undNDR Kultur kommen zusammen mit NDR Hörfunkproducern in dieSchulklassen und gestalten gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern dieUnterrichtseinheiten. Die Schülerinnen und Schüler können unteranderem selbst ein kleines Stück produzieren und die dramaturgischenElemente einer Radioproduktion kennenlernen. Das Los entscheidet,welche Schulen dabei sind. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die sichbeworben haben, erfahren noch vor den Sommerferien, ob der NDR inihre Klasse im Schuljahr 2018/19 zu Besuch kommt.Die Stiftung Zuhören unterstützt das Projekt "Hörspiel in derSchule" des NDR. Mehr Informationen unterwww.NDR.de/hoerspielinderschule.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel: 040-4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell