Mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler haben in scheinwissenschaftlichen Zeitschriften publiziert

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 19.07.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler haben inscheinwissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. Das ergabenRecherchen von NDR, WDR und dem Süddeutsche Zeitung Magazin zusammenmit weiteren nationalen und internationalen Medien. Demnach habenForscherinnen und Forscher deutscher Hochschulen, Institute undBundesbehörden oft mit öffentlichen Geldern finanzierte Beiträge inwertlosen Online-Fachzeitschriften scheinwissenschaftlicher Verlageveröffentlicht, die grundlegende Regeln der wissenschaftlichenQualitätssicherung nicht beachten. Weltweit sind den Recherchenzufolge 400.000 Forscherinnen und Forscher betroffen. Das Phänomender pseudowissenschaftlichen Verlage ist zwar seit einigen Jahrenbekannt. Deutsche Hochschulen und Forschungsgesellschaften hattenbereits mehrfach davor gewarnt. Neu sind jedoch das Ausmaß und dierasant gestiegenen Zahlen. Die Zahl solcher Publikationen bei fünfder wichtigsten Verlage hat sich den Recherchen zufolge seit 2013weltweit verdreifacht, in Deutschland gar verfünffacht.Die Recherchen zeigen: Pseudowissenschaftliche Verlage nutzen denPublikationsdruck, der auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlernlastet, und sprechen sie per E-Mail an. Die Betroffenen publizierenForschungsergebnisse gegen Zahlung teilweise hoher Gebühren in diesenüber das Internet verfügbaren Journalen, die von Unternehmen inSüdasien, der Golfregion, Afrika oder der Türkei herausgegebenwerden. Die Firmen behaupten, Forschungsergebnisse wie internationalüblich vor Veröffentlichung anderen erfahrenen Wissenschaftlern zurPrüfung und Korrektur vorzulegen. Den Recherchen zufolge geschiehtdies jedoch meist nicht. Eingereichte Studien werden oft binnen Tagenpubliziert. Dadurch gelangen nicht selten fragwürdige Studien mitscheinbar wissenschaftlichem Gütesiegel an die Öffentlichkeit. VieleWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden den Recherchenzufolge Opfer dieser betrügerischen Praktiken. In anderen Fällenjedoch haben Autorinnen und Autoren offenbar gezielt die Dienstesolcher Verlage genutzt, um Forschungsbeiträge schnell zuveröffentlichen, ohne sich der Kritik von Kollegen zu stellen.In Deutschland treten als Autoren bei zahlreichen derartigenVeröffentlichungen prominente Hochschullehrer auf, so die AachenerGünther Schuh und Achim Kampker, die als Entwickler desElektrotransporters Streetscooter bekannt wurden, sowie Peter Nyhuisaus Hannover, führendes Mitglied des nationalen Wissenschaftsrats,und der Rektor der Universität Bremen, Bernd Scholz-Reiter. Schuhsagte, er habe dieses Phänomen bis dato nicht gekannt und habeumgehend seine Mitarbeiter angewiesen, nicht mehr auf solchenPlattformen zu veröffentlichen. Kampker verwies auf laufendeuniversitätsinterne Ermittlungen. Nyhuis äußerte sein Bedauern underklärte, man sei "nicht wissentlich einem System aufgesessen". Erhabe solche Veröffentlichungen an seinem Institut nach Bekanntwerdensofort gestoppt. Scholz-Reiter erklärte, dass ihm damals dieMachenschaften dieser Verlage unbekannt waren und er sie heuteverurteile. Große deutsche Pharmaunternehmen haben inscheinwissenschaftlichen Verlagen veröffentlicht, Skeptiker desKlimawandels verbreiten in diesen Journalen ihre Theorien. AuchMitarbeiter von zwölf der dreißig Dax-Unternehmen finden sich in denPublikationslisten und Konferenzprogrammen.Zahlreiche herausragende Wissenschaftler zeigten sich angesichtsder Zahlen bestürzt. Es erschrecke ihn, dass Kollegen die Dienstesolcher scheinwissenschaftlichen Plattformen nutzten, sagte derUS-amerikanische Medizin-Nobelpreisträger Randy Schekman am Rande desdiesjährigen Preisträgertreffens in Lindau. Es gehe um dieGlaubwürdigkeit von Wissenschaft, so der US-Mediziner Ferid Murad,ebenfalls ein Nobelpreisträger. Der Münchner Robert Huber,Chemie-Nobelpreisträger von 1988, spricht von Betrug: "So was mussgestoppt werden." Der Göttinger Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hellsagt: "Wenn das System hat und Leute da nicht nur darauf reinfallen,sondern das nutzen, dann muss man das abstellen." Hell warnt jedochvor Eingriffen durch die Politik: "Ich habe Vertrauen, dass dieWissenschaft da einen selbstkorrigierenden Mechanismus hat." DerPsychologie-Professor und Ombudsmann der Universität Heidelberg,Joachim Funke, nennt es ein "Desaster für die Wissenschaft, weildamit ungeprüfte Behauptungen in die Welt gesetzt werden und denAnschein erwecken, es sei Wissenschaft."Große Forschungsgesellschaften und zahlreiche deutsche Hochschulenerklärten überwiegend, das Phänomen zwar prinzipiell zu kennen,zeigten sich jedoch vom Ausmaß erstaunt und verurteilten diePraktiken der Fake-Verlage. Aus Sicht der Helmholtz-Gemeinschaftsind die scheinwissenschaftlichen Verleger "eine äußerst negative undproblematische Erscheinung des wissenschaftlichen Publikations- undKommunikationssystems, gegen die mit allen rechtlichen Möglichkeitenkonsequent vorgegangen werden muss". Sie gefährdeten "nicht nur denRuf einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler", sondern auch"das Vertrauen in die Wissenschaft selbst". BetroffeneWissenschaftler seien aufgeklärt worden. Der Präsident der NationalenAkademie der Wissenschaften, Jörg Hacker, plädiert für eine offensiveVorgehensweise gegen solche Publikationen. DieFraunhofer-Gesellschaft begrüßte die Recherchen und erklärte: "DieSchaffung eines Bewusstseins für derartige unlautere Praktiken undihre Konsequenzen ist ein wichtiger Schritt, um derartigeMachenschaften zu stoppen." Gerd Antes, Direktor der CochraneDeutschland Stiftung, kritisierte Forscher, die absichtlich beiFake-Verlagen publizieren, um eine wissenschaftliche Prüfung zuumgehen: "Ich finde es hochgradig unverantwortlich von seriösenWissenschaftlern dort zu publizieren, wo erkennbar und vorsätzlichunseriösen Autoren der Raum gegeben wird und die damit aufzuwerten."Die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatzu diesem Thema zusammen mit dem Süddeutsche Zeitung Magazin 175.000veröffentlichte Forschungsartikel von fünf der wichtigstenscheinwissenschaftlichen Plattformen ausgewertet. Beteiligt an dengut neunmonatigen Recherchen waren auch Reporterinnen und Reporter 18weiterer Medien, u. a. aller ARD-Landesrundfunkanstalten und desDeutschlandfunks sowie von Le Monde (Frankreich), The New Yorker(USA), ORF (Österreich), Aftenposten (Norwegen), The Indian Express(Indien) und des koreanischen Investigativportals Newstapa.Reporterinnen und Reporter der beteiligten Medien haben bei denPseudoverlagen erfolgreich zahlreiche unwissenschaftliche Papiereveröffentlicht und sind auf mehreren ihrer Konferenzen aufgetreten.Sie veröffentlichen ab Donnerstag, 19. Juli, weltweit die Ergebnisseihrer Recherchen.Das Erste zeigt dazu im Rahmen seiner Reihe "Exclusiv im Ersten"am Montag, 23. Juli, 21.45 Uhr, die Dokumentation "Fake Science - DieLügenmacher". Das Radioprogramm NDR Info sendet vom 19. bis 25. Julidie sechsteilige Podcastreihe "Fake Science: Wissenschaft aufAbwegen" jeweils werktags um 7.08 Uhr und 16.08 Uhr. Die Podcastssind auch im Internet unter ndr.de/info abrufbar. 