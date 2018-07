Mehr als 400 Tester bescheinigen beste Ergebnisse für elektrisches Zähneputzen mit Oral-B (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Beim gemeinsamen Praxistest von Oral-B und dm-drogerie markt habendie elektrischen Zahnpflegesysteme von Oral-B hervorragendeErgebnisse erzielt. Rund 96 Prozent der erwachsenen Tester und 92Prozent der teilnehmenden Kinder waren mit den Produkten, die sie vonOktober 2017 bis Jaunar 2018 im Rahmen des Tests ausprobiert haben,voll und ganz zufrieden. 94 Prozent aller Teilnehmer sind überzeugtvon der Putzleistung, rund 92 Prozent steigen sogar langfristig vonmanuellem auf elektrisches Putzen um. Auch die fachliche Einschätzungvon Zahnärzten bestätigt die positive Veränderung: Bei 79 Prozent derErwachsenen und 76 Prozent der Kinder hat sich der Mundhygienezustandim Vergleich zum Zahnarztbesuch vor Testbeginn signifikantverbessert.Persönliche Erfahrungen und professionelle ExpertenmeinungausschlaggebendIm Juni 2017 hatten sich rund 13.500 Leser des dm-Magazins alverdeals "#mundraumpfleger" für den Oral-B Zahnpflegetest beworben, beidem zum ersten Mal auch Kinder teilnehmen konnten. Daraus wurden 411Tester ausgewählt: 247 Erwachsene und 164 Kinder, die bislang eineHandzahnbürste für die tägliche Mundhygiene verwendet hatten.Außerdem war die fachmännische Unterstützung des eigenen Zahnarztesein Kriterium: Eine professionelle Überprüfung der Mundgesundheit vorund nach dem Testlauf stellte neben der persönlichen Erfahrung einenHauptbestandteil der Auswertung dar. Positive Veränderungen imVergleich zur Mundpflege mit einer Handzahnbürste stellten dieZahnärzte vor allem bei der Reinigung entlang des Zahnfleischrandessowie der hinteren Backenzähne fest.Fruchtbare Zusammenarbeit: Wertvolle Erkenntnisse für beideKooperationspartner"Wir freuen uns, dass so viele unserer Kunden am Zahnpflegetestmit unserem Partner Oral-B teilgenommen haben", erläutert ErichHarsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung und Herausgeber desMagazins alverde. "Durch den gemeinsamen Test konnten wiraufschlussreiche Erkenntnisse über die Bedürfnisse unserer Kunden imBereich Mundhygiene gewinnen. Diese Informationen helfen uns, unserSortiment für unsere Kunden ganz nach deren Wünschen und Ansprüchenzu gestalten."Die ausgewählten erwachsenen Teilnehmer des Tests erhielten eineZahnpflegebox mit einer bluetoothfähigen Oral-B PRO 6200 mit SmartGuide, eine blend-a-med Zahnpasta und einer Zahnputzanleitung für daselektrische Putzen. Für die kleinen Tester im Alter zwischen drei undsieben Jahren lag der Zahnpflegebox eine Oral-B Stages PowerZahnbürste mit Motiven von Disney Princess oder Disney Cars bei;außerdem eine Stages Power Zahncreme von blend-a-med."Wir sind begeistert von den Ergebnissen des Zahnpflegetests. DieResultate bestärken uns in unserem Bestreben, fortlaufendInnovationen für unsere Kunden auf den Markt zu bringen, um einegründliche Mundhygiene für sie noch einfacher zu machen", so BridgeEinicke, Head of Customer & Channel Marketing Oral-B. "Beidm-drogerie markt und dem dm-Magazin alverde bedanken wir unsherzlich für die erneute Zusammenarbeit. Es ist toll einen Partner zuhaben, der einen engen Kontakt zu Kunden hat und so direktes Feedbackeinholen kann. 